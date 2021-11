Seid ihr immer auf der Jagd nach den stärksten Waffen und aktuellen Meta-Trends in Call of Duty: Warzone? Dann zeigt euch MeinMMO hier die 3 Waffen im Battle Royale, mit denen Spieler die meisten Kills landen im Verhältnis zu ihren Toden. Die Schwitzer-Waffen-Liste, wenn ihr so wollt.

Ihr könnt eure Waffen nach vielen Kriterien in Call of Duty: Warzone auswählen:

0 Rückstoß

Vollgas-Schaden

Movement am Limit

Um nur einige zu nennen. Wollt ihr euch mal daran orientieren, mit welchen Waffen Spieler das beste K/D-Verhältnis haben, dann findet ihr hier eure Wahl fürs nächste Match. Die beliebtesten Setups reichen wir euch gleich dazu.

Die Daten stammen von der Warzone-Statistikseite „wzranked.com“ und bilden nur einen kleinen Teil der gesamten Spieler ab. Stand 11. November 2021.

3. Platz: MG82 – 1,30 K/D

Das Reichweiten-LMG MG82 liegt genau auf der Schwelle zwischen grade noch kontrollierbar und „Nein, danke“. Wollt ihr euch an diesem schonungslosen Biest versuchen, macht euch darauf gefasst, nicht nur gegen euren Gegner, sondern auch gegen eure Waffe zu kämpfen.

Das MG82 belohnt euren Mut jedoch einer hohen Feuerrate, viel Munition und deftigem Schaden. Im Reichweiten-Schadensbereich liegen eure Feinde innerhalb von 516 Millisekunden auf dem Boden und mit den großen Magazinen könnt ihr rein rechnerisch 10 Gegner am Stück erledigen.

Geht ihr ein Feuergefecht ein, kommt auf die Time-to-Kill noch der Open-Bolt-Delay von knapp 70 Millisekunden obendrauf, wenn ihr zur gleichen Zeit anfangt zu feuern.

Warzone: MG82 Setup

Mündung: Agency-Mündungsfeuerdämpfer

Lauf: 16,4″ Sonderkommando

Visier: Axial Arms 3x

Unterlauf: Feldagenten-Griff

Griff: Schlangen-Umwicklung

2. Platz: OTs 9 – 1,32 K/D

Das Mid-Season-Update von Season 4 brachte dieses Nahkampf-Schmuckstück ins Spiel, das von Anfang an überzeugen konnte. Aktuell ist die OTs 9 die mit Abstand beliebteste Maschinenpistole auf „wzranked“ und überzeugt mit hohem Schaden, einer guten Kontrolle und rasanter Mobilität.

Allerdings ist dieser brutale Killer sehr anfällig gegen Distanz. Steht euer Gegner weiter als 10 Meter weg, war’s das mit dem Top-Schaden und die Time-to-Kill steigt von 561 auf 702 Millisekunden.

Warzone: OTs 9 Setup

GRU-Mündungsfeuerdämpfer

Lauf: 8,1″ Sonderkommando

Schaft: KGB-Skelettschaft

Magazin: Schnelles VDV 40-Schuss-Magazin

Griff: Schlangen-Umwicklung

1. Platz: EM2 – 1,40 K/D

Die beiden beliebtesten Sturmgewehre auf „wzranked“ sind die AK-47 aus Cold War und die EM2. Allerdings rennt die EM2 der AK-47 in Sachen K/D meilenweit davon – die AK kommt nur auf 1,02.

Was die beiden eint, ist ein kontrollierbarer Rückstoß mit langsamer Feuerrate. Geht eine Kugel daneben, steigen eure Time-to-Kill und die Chance draufzugehen erheblich.

Was die EM2 und die AK unterscheidet, ist ihre Schadensverteilung. Während die AK auf kurzer Distanz ordentlich reinhaut und eine Time-to-Kill von 600 Millisekunden bietet, geht es die EM2 ruhiger an und steht bei 675 Millisekunden. Die AK geht jedoch bei knapp 40 Meter in den Reichweiten-Schadensbereich und liegt dann bei 700 Millisekunden, während die EM2 bei Brusttreffern immer ihren Wert hält.

Warzone: EM2 Setup

Mündung: Agency-Mündungsfeuerdämpfer

Lauf: 25,8″ Sonderkommando

Visier: Axial Arms 3x

Unterlauf: Feldagenten-Griff

Magazin: 40-Schuss

Wie ihr eure Waffen in Warzone auch wählt – Hauptsache, ihr habt euren Spaß und kassiert genau die Menge an Kills, die ihr für euer Seelenheil braucht. Und wenn es mal nicht reicht, holt euren inneren Schwitzer raus, schnappt euch das MG82 und randaliert durch die letzten Tage von Verdansk. Entweder es geht euch danach besser oder es kommt zur Deinstallation.

Sucht ihr noch mehr Alternativen für euer Gameplay, schaut in unserer Liste mit den besten Waffen der Warzone vorbei: CoD Warzone: Die besten Waffen mit Setups – Season 6 / November 2021