3 Waffen aus CoD Vanguard, die in Warzone zu stark sein könnten

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Was macht sie zu stark? Spannend für Warzone könnte besonders ein irres Magazin sein. Das „.30-06 20-Schuss-Magazin“ erhöht den Basisschaden der Waffe auf 128 pro Treffer und es reichen damit 2 Schüsse in die Brust, womöglich sogar in den Bauch, um Feinde zu legen. Auch Headshots dürften wie gewohnt einen One-Shot-Kill liefern.

Was ist die BAR für eine Waffe? Das Sturmgewehr lässt es ruhig angehen und hat eine sehr geringe Feuerrate. Das hilft ihr jedoch bei der Kontrolle und die BAR ist das Sturmgewehr, das sich am leichtesten beherrschen lässt.

Da Warzone auch die Grafik-Engine von Vanguard übernimmt, dürften die Waffen, die aktuell im Multiplayer gespielt werden, auch genauso zu Warzone kommen. Wir haben uns also mal durch die Waffenwerte gewühlt und zeigen euch 3 Schießeisen, die ihren Spaß in Warzone haben dürften.

Mit dem neuen Call of Duty: Vanguard startet nicht nur die neue CoD-Generation – auch im Battle Royale Warzone ändert sich noch dieses Jahr so einiges und dazu gehören auch beinahe 40 neue Waffen.

Das Battle Royale Warzone bekommt eine neue Map und viele frische Waffen nach der Umstellung auf die Grafik-Engine von Call of Duty: Vanguard. MeinMMO hat sich das Arsenal des neuen CoDs angesehen und 3 Waffen entdeckt, die in Warzone aufräumen könnten.

