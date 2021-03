Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Hat der Gegner Verbündete oder ein Selbstwiederbelebungs-Kit und kommt wieder auf die Beine, dann bekommt ihr zwar Punkte für den verursachten Schaden – aber euer Kill-Counter bleibt, wie er ist. Doch was ist, wenn ein anderer Spieler den Feind in der K.O.-Phase den Rest gibt? Und wie sieht es mit den Kills und Deaths im Gulag aus?

Wenn ihr in Call of Duty: Warzone einen Feind mit einer gezielten Salve die komplette Lebensenergie abnehmt, heißt das noch nicht, dass ihr dafür auch einen Kill kassiert.

In der Call of Duty: Warzone sind Abschüsse und Siege starke Indikatoren dafür, wie gut ihr in dem Battle Royale seid. Doch wer bekommt eigentlich einen Abschuss? Und was zählt als Tod für das K/D-Verhältnis? MeinMMO klärt auf.

