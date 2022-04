CoD Warzone fixt kaputten Battle Pass und verspricht Entschädigung – Aber ihr müsst schnell sein

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

So ganz erklären die Entwickler aber nicht, wie sich die Ausgleich-XP berechnen. Es ist nur die Rede von den gespielten Matches in Season 2.

Viele Spieler hatten in Season 2 ein Problem mit dem Battle Pass von Call of Duty: Warzone . Selbst für viele Matches am Stück gab es kaum Fortschritt, dafür aber viel Frust. Die Entwickler haben das Problem jetzt gefixt und versprechen Entschädigung – wenn ihr schnell genug seid.

