Battle Pass frustriert Spieler in CoD Warzone – „Ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben“

Viele Spieler beschweren sich über langsamen Fortschritt im neuen Battle Pass der Season 2 von Call of Duty: Warzone. Auch nach vielen Stunden haben einigen Spieler nur wenig Fortschritt erzielt. Es gibt wohl eine Lösung für das Problem, aber die wird nicht jedem gefallen.

Darum gehts:

Am 14. Februar startete Season 2 in Call of Duty: Warzone und brachte einen neuen Battle Pass

Der Pass lässt sich für 10,- € erwerben und gibt euch im Austausch gegen Spielzeit mehr als 100 Items

Doch der neue Battle Pass stresst Spieler in Warzone: Einige haben nur Fortschritt in Ketchup-Geschwindigkeit – die Lösung bringt wohl die alten CoDs

Ist der Battle Pass in Season 2 kaputt?

Auf der Diskussionsplattform reddit diskutieren Spieler in einem großen Thread den Battle Pass der Season 2. Innerhalb von 19 Stunden sammelte das Thema beinahe 300 Kommentare.

Der Thread-Ersteller „mutatedllama“ wählte als Überschrift: „1 Stunde spielen = 1/3 Battle-Pass-Level“ und sprach damit offenbar viele CoD-Kollegen an.

Dutzende Spieler berichten detailliert, wie viel sie gespielt haben und welcher Fortschritt dabei erzielt wurde. Call of Duty: Vanguard scheint von dem Problem ebenfalls betroffen.

Es lässt sich viel Frustration daraus lesen:

So schreibt ColdPeasMyGooch: „ICH BIN AUCH GEFRUSTET! Es ist nicht nur Warzone, in Vanguard ist das auch so. […] Ich habe einen 2XP-Token eingesetzt, um überhaupt Fortschritt sehen zu können.“

Auch Battle-Pass-Veteran tmac416 ist sich sicher, dass irgendwas geändert wurde: „Ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben. Habe den Battle Pass seit Release immer voll bekommen, doch jetzt stimmt definitiv irgendwas nicht.“

Andere Kommentatoren behaupten, dass der langsame Fortschritt am Anfang einer Season ganz normal ist. CoD würde das schon länger machen und man solle einigen Wochen warten, bis die XP-Raten wieder normal sind.

Beweise für eine solche Theorie legt jedoch niemand vor.

Der Battle Pass hat in Season 2 wohl so seine Problemchen.

Haben alle Spieler das Problem? Jetzt wird es etwas kurios – denn es melden sich auch einige Spieler in dem Thread, die das Problem nicht nachvollziehen können.

nola_mike findet den Fortschritt in Ordnung und sagt: „Ich habe letzte Nacht knapp 2 Stunden Caldera-Kollision gespielt und kam von 20 auf 26“.

Auch FritsfromHolland kann keinen Unterschied erkennen: „Gestern etwas Warzone und Rebirth gespielt. Vielleicht so 5 Stunden. Battle Pass ist jetzt auf Stufe 20 oder so. Für mich fühlt es sich nicht so an, als würde es langsamer laufen.“

Bleibt das jetzt so? Sollte es tatsächlich ein Problem mit dem Fortschritt beim Battle Pass geben, dann haben die Entwickler das noch nicht auf dem Schirm.

Aktuell lässt sich deshalb nicht sicher sagen, ob es Probleme gibt oder eigentlich alles ganz normal ist.

Da Spieler von unterschiedlichen Erfahrungen berichten, ist das jedoch ein Hinweis auf einen Fehler in Warzone und womöglich auch in Vanguard. Dann kommt mit Sicherheit ein Fix.

Wie kann ich das Problem jetzt umgehen? Habt ihr ebenfalls das Gefühl, euer Battle-Pass-Fortschritt geht nicht voran, aber ihr wollt den Pass schnell hochleveln, dann müsst ihr offenbar das Spiel wechseln.

In den älteren CoD-Teilen, in denen ihr den Battle Pass leveln könnt, geht wohl alles seinen gewohnten Gang. In Cold War und CoD MW 2019 läuft der Pass zügig voll. Es gibt in dem reddit-Thread viele Kommentare, die das bestätigen.

Free-to-Play-Spieler der Warzone haben davon allerdings nichts. Schreibt uns gern in die Kommentare, wenn ihr ähnliche Sorgen mit dem Battle Pass habt.

