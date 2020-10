CoD MW & Warzone: 5 versteckte Änderungen aus Season 6, die ihr kennen solltet

Call of Duty: Modern Warfare ist der neueste Ableger des beliebten Shooter-Franchise und erschien am 25. Oktober 2019 für die PS4, die Xbox One und den PC. Im G...

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Season 6 ist wahrscheinlich die letzte Season für Modern Warfare und mit dem Release des neuen Call of Duty: Black Ops Cold War geht alles wieder bei Season 1 los. Warzone bleibt aber weiter am Ball und die erste Season von Cold War startet wohl auch in dem Battle Royale. Schaut euch hier an, wie es mit der Warzone zusammen mit Cold War weitergehen könnte .

Mit Season 6 kamen 2 neue Waffen über den Battle Pass ins Spiel – Das Sturmgewehr AS VAL und das DMR SP-R 208 . Die Roadmap für die weitere Season gab zudem einen Ausblick auf ein Butterfly-Messer, das womöglich mit dem Mid-Season-Update in ein paar Wochen verfügbar wird. Doch der Trailer zum Battle Pass der Season 6 zeigte noch eine weitere Knarre, die ihr wohl auch noch mit der aktuellen Season noch spielen dürft – die Schrotflinte AA-12:

In der Warzone konntet ihr schon früher mysteriöse Geräusche hören, die mit nichts zusammenpassen, was man um sich herum sieht. Vor einigen Monaten war es Wolfsgeheul beim Damm , dieses Mal ist es etwas gruseliger: Ihr hört Kinderlachen.

Die Season 6 von Call of Duty: Modern Warfare & Warzone bescherte euch wieder ein riesiges Update mit vielen Änderungen. Doch nicht alle standen in den Patch Notes – 5 von den versteckte Anpassungen, findet ihr hier auf MeinMMO.

