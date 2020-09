In der Call of Duty: Warzone könnt ihr für den legendären Operator Ghost einige Geheimdaten sammeln, um eine fette Ladung Erfahrungspunkte einzusacken und etwas über die Story von Verdansk zu erfahren. Hier findet ihr die Lösung der Intels von Season 5 Teil 4 – Neue Gefahren.

Was sind Intel-Missionen? Mit dem Start der Season 4 kamen bei dem Battle Royale Call of Duty: Warzone neue Missions-Reihen dazu: Geheimdaten. Im Herausforderungs-Tab des Warzone-Menüs findet ihr unter „Missionen“ ganz rechts die Auswahl „Geheimdaten“.

Ghost schickt euch hier auf eine Schnitzeljagd quer durch die Warzone-Stadt Verdansk, um die Geschehnisse vor der Evakuierung aufzuklären und die Machenschaften der bösen Jungs zu verstehen. Kurz vor Season 6 gibt’s nun eine neue Missions-Reihe.

Für die Aufgaben der Teil 4 Season 5 müsst ihr insgesamt 6 Intels sammeln und könnt damit schnell 32.500 Erfahrungspunkte mitnehmen. Damit ihr die Intels der Mission „Neue Gefahren“ nicht allein suchen müsst, findet ihr hier die Standorte und Tipps, die euch beim Erledigen helfen. Die Lösungen der anderen Intel-Missionen findet ihr hier:

Ghost will wissen, was in Verdansk vor sich geht.

So löst ihr die 7 Schritte der Intel-Mission in CoD Warzone

Tipps: Bevor ihr auf die Suche nach den Intels geht, schaut euch die Notizen in den Aufgaben an. Es gibt Berichte, dass die Missionen erst korrekt funktionieren, wenn ihr einen Blick auf die jeweilige Notiz geworfen habt.

Ihr könnt pro Match nur ein Intel aus der Mission erledigen und den nächsten Schritt erst wieder in einer neuen Runde abschließen. Es ist allerdings möglich, Geheimdaten aus anderen Intel-Missionen in einer Runde zu sammeln. Habt ihr zum Beispiel Season 5 Teil 1 noch nicht, könnt ihr ebenfalls ein Datenpaket dieser Mission abhaken.

Erledigt die Mission am besten im Modus „Beutegeld“ oder „Blutgeld“. Hier könnt ihr immer wieder Respawnen und habt deutlich mehr Versuche pro Match. Seid ihr mit einem Team unterwegs, muss jeder von euch die Daten eigenhändig auflesen.

Achtung Bug: Es kommt immer wieder zu Berichten, dass Spieler manche Intels nicht aufheben können. Solltet ihr davon betroffen sein, könnt ihr dagegen aktuell nichts unternehmen und müsst auf einen Patch hoffen.

1. Finden Sie die Position aus der Nachricht von Ghost

Belohnung: 2.500 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Östlich des Stadtgebietes und nördlich des Gefängnisses befindet sich die Kornkammer von Verdansk, das Krovnik Farmland. Südöstlich des Stadions findet ihr hier die ersten Geheimdaten – eine von Ghost hinterlassene Goldmünze. Nehmt die Unze auf dem Strohballen auf und weiter geht’s zum nächsten Punkt.

2. ARM 3-1 hat Geheimdaten bei einem Lager hinterlassen …

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Auch hier kommt ihr direkt nach der Landung ran. Ein verlassenes Lager auf einem Hügel nordöstlich des Stadions beherbergt die nächsten Daten. Nach einer schnellen Bratwurst über offenem Feuer ist auch dieser Punkt erledigt.

3. Z und Perseus wollten mehr Macht …

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Für Intel Nummer 3 geht’s an den Damm im Norden von Verdansk. Ihr müsst in das kleine Haus südlich der Wassersperre. Geht am besten durch das Fenster im Osten, haltet euch rechts und geht dann am Ende des Ganges links in den Raum. Der Schreibtisch auf der linken Seite hält die nächsten Geheimdaten für euch bereit.

4. Eine Skizze könnte einen wichtigen Hinweis liefern …

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Die letzten 3 Intels sind alle ziemlich nah beieinander. Springt im Süden der Stadt ab, westlich des Hafens bei dem großen, komischen Monument aus Stein mit der Wendeltreppe. In nördlicher Richtung seht ihr hier eine Beschriftung mit den Jahreszahlen des zweiten Welltkriegs. Auf der Oberfläche darüber liegt wieder eine Goldmünze, die zwar nicht euer Bankkonto, dafür aber euren Erfahrungspunkte-Schatz erweitert.

5. Finden Sie die Quelle der Notstromversorgung …

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Die Aufgabe ist etwas anders und verlangt von euch bessere Vorbereitung. Wählt für euer Loadout die Feldaufrüstung „EMP-Drohne“ und startet ein Match Beutegeld oder Blutgeld. Landet dann direkt auf dem Monument und attackiert alles, was sich bewegt. Denn die Drohne brauch einen Moment, bis sie auflädt und mit Punkten könnt ihr das verkürzen. Könnt ihr sie einsetzen, lasst das EMP-Gerät auf die große Antenne auf dem Monument fallen.

Habt ihr das erledigt, findet ihr südöstlich ein kleines Häuschen, in dem ein Fernseher auf ein paar Zuschauer wartet. Ihr erfüllt ihm diesen Wunsch und holt euch seine Geheimdaten.

6. Der Strom wird von einem nahegelegenen Bunker umgeleitet …

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Die letzten Daten müsst ihr aus dem Bunker 10 extrahieren. Auf der Karte ist der Eingang zum Bunker markiert, der etwas südöstlich vom Monument zu finden ist. Mittlerweile könnt ihr viele Bunker der Warzone mit Codes oder Karten betreten. Hier wartet meist eine Menge Loot auf euch, die Liste und Standorte der Bunker gibt’s hier. Der Code für Bunker 10 lautet:

60 27 45 13

Durch den Eingang kommt ihr zum einen Vorraum des Bunkers und rechts von der massiven Tür befindet sich ein Tastenfeld. Gebt den Code ein, betretet den Bunker, feiert ein kurzes Loot-Fest und nehmt die Abbiegung nach links. Geradeaus seht ihr ein langes Terminal und ungefähr in der Mitte, bei den beiden Monitoren, gibt’s die letzten Geheimdaten.

7. Eine aufgedeckte Gefahr.

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Für die letzte Aufgabe braucht ihr nichts mehr zu tun. Die letzten 5.000 Erfahrungspunkte wandern auf euer Konto und die letzte Geheimdaten-Mission der Season 5 ist erledigt.

Wenn ihr euch das Ganze nochmal als Video anschauen wollt, schaut beim deutschen YouTuber „TarKoffeL“ vorbei. Sein Video mit der Lösung von „Neue Gefahren“ binden wir hier für euch ein:

Die kleine „Story-Kampagne“ der Warzone gibt Einblicke in die dunklen Machenschaften rund um die Stadt und bringt dazu ordentlich Erfahrungspunkte. Die Map wird euch jedoch auch ohne Story-Hintergrund in nächster Zeit mehr liefern. Mit Season 6 kriegt Verdansk eine U-Bahn, die als Schnellreise-System genutzt werden kann.