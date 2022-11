Einer der nervigsten Killstreaks in CoD MW2 ist eigentlich ein Witz – So rettet ihr eure Minimap

Call of Duty: Modern Warfare 2 steckt voller Gadgets, die euch Vorteile in bestimmten Situationen liefern – oder Nachteile für eure Gegner. Dabei ist es sehr hilfreich, sich mit den Mechaniken der hilfreichen Tools auseinanderzusetzen. Manche nervigen Gadgets sind dann gar nicht mehr so schlimm.

Um welchen Killstreak geht es? Die Konterdrohne. Das Gerät lässt sich mit 5 Kills am Stück freischalten und ist der direkte Konter für die Aufklärungsdrohne.

Die Aufklärungsdrohnen gehören in Call of Duty: Modern Warfare 2 zu den stärksten Killstreaks – sie zeigen euch auf der Minimap, wo sich Gegner befinden, die ohne den Perk „Geist“ unterwegs sind. Doch auch mit „Geist“ ist man in bestimmten Situationen sichtbar.

Mit der Konterdrohne lässt sich die Aufklärung verhindern – eure Minimap wird durch den Killstreak gestört, ihr könnt weder die Umrisse der Map sehen, noch die Pings der Feinde erkennen. Durch die lange Laufzeit der Konterdrohne kann das extrem nerven – muss es aber gar nicht.

Wieso ist die Konterdrohne ein Witz? Das Ding hat lächerlich wenige Lebenspunkte. Bemerkt ihr, dass die Gegner den Killstreak aktivieren, checkt den Himmel und achtet auf die kleine Drohne.

Feuert ein paar Salven aus eurem Sturmgewehr auf die Konterdrohne und schon kommt das Ding runter. Eure Minimap wird es euch danken – die ist dann sofort wieder einsatzbereit.

Durch die starken Aufklärungsdrohnen kann es sich für euch auch lohnen, einen Raketenwerfer mitzunehmen. Spielt ihr meist ohnehin nur mit eurer Primärwaffe, steckt die „PILA“ ein und holt die Drohne vom Himmel, sobald eine auftaucht.

Mit einem Treffer ist der Aufklärungsbonus für eure Feinde dahin.

Manchmal sind es die kleinen Kniffe, mit denen man sich einen großen Vorteil erspielen kann. Und nicht immer sind die so offensichtlich wie „die besten Waffen von Modern Warfare 2“.

Habt ihr selbst noch kleine Tipps auf Lager, die sich schnell umsetzen lassen? Oder vielleicht Anmerkungen zu den Drohnen im Spiel? Lasst einen Kommentar zum Thema da.