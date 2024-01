Chef von Twitch verteidigt Streamerinnen, die viel nackte Haut zeigen: „Sie tun niemandem weh“

In einem Interview mit Streamer roflgator sprach der CEO von Twitch über leicht bekleidete Streamer. Das Bizarre an dem Interview: Es wurde in VR Chat geführt und der CEO steuerte einen Gandalf-Avatar.

Wer ist der Twitch CEO? Der aktuelle CEO von Twitch ist Dan Clancy. Er folgte im März 2023 auf Emmet Shear, der das Unternehmen nach eigenen Aussagen vorrangig aufgrund der Geburt seines Sohnes verließ. Shear leitete Twitch seit der Gründung für insgesamt 16 Jahre.

Kurz nach der Einsetzung von Clancy als neuer CEO hatten die Streamer noch große Hoffnung, er würde die bekannten Probleme der Plattform angehen. Bislang hat er unter anderem auf der Twitch-Con das Ende von fetten Millionen-Deals für Streamer auf YouTube und Twitch angekündigt. Im Juni 2023 sprach er noch über das weiterhin bestehende Glücksspielverbot auf der Plattform.

Was war der Rahmen des Interviews? Geführt wurde das Interview durch den Twitch-Streamer roflgator. Dieser ist vorrangig für seine VR-Chat-Streams bekannt, in denen er ein leicht bekleidetes Anime-Mädchen als Avatar verwendet. Früher trat er vorrangig mit einem Alligator-Avatar in Erscheinung, daher auch der Name.

Das Interview mit Dan Clancy führte roflgator ebenfalls in VR Chat, für das Dan Clancy einen Gandalf-Avatar wählte.

roflgator und Dan Clancy während des Interviews im virtuellen Diner. Der Chat fasste die Situation zusamme mit: Das ist surreal.

Als Gandalf verkleidet spricht der CEO über Lösungen

Was hatte Dan Clancy zu sagen? Das Interview drehte sich unter anderem um die aktuellen Twitch-Regelungen rund um anzüglichen Content, speziell leicht bekleidete Streamer. Noch vor wenigen Monaten waren solche Streams auf Twitch offiziell nicht erlaubt, doch Mitte Dezember änderte die Plattform ihre Regeln.

Kurz nach der Regelanpassung ging ein Clip viral, in dem eine scheinbar nackte Streamerin die wichtigsten Körperteile nur mit Zensurbalken zu verdecken schien. Mittlerweile sind die neuen Regeln wieder zurückgenommen worden.

Im Interview gibt Clancy dazu an, dass sie unter anderem daran arbeiten, dem User die Option zu geben, explizite Inhalte auf Twitch auszublenden oder zu blurren.

Dan Clancy tritt für die Frauen auf der Plattform ein

Ist das Verwenden von schwarzen Balken okay? Schwarze Balken als Zensur zu verwenden, ist laut ihm auch vollkommen regelkonform: Der Zuschauer würde so der Illusion zum Opfer fallen, der Streamer sei nackt, während dieser aber tatsächlich noch Kleidung tragen würde. Dazu sagt er auch, er würde Frauen hinter diesem Content schätzen.

Zudem hatte der CEO unterstützende Worte für die vorrangig weiblichen Streamer übrig:

Sie verdienen ihren Lebensunterhalt, sie tun niemandem weh, und die Leute sind diejenigen, die zuschauen und entscheiden, ob sie zuschauen oder nicht. Und ich denke, dass die Leute manchmal abfällige Worte für sie verwenden, sie falsch charakterisieren, sie verunglimpfen und so tun, als ob das, was sie tun, irgendwie falsch oder unangemessen ist. Damit bin ich absolut nicht einverstanden. Ich denke, es ist sehr wichtig zu erkennen, dass sie niemanden weh tun. Das hier sind Erwachsene und die Menschen, die ihnen zusehen wollen, ebenfalls. Das ist etwas ganz anderes als das, was passiert, wenn man über Pornografie oder andere Dinge spricht – das ist es nicht. Es hat ein sexuelles Thema. Das hier ist für sie, denn ich glaube, sie werden auf unserer Website oft beschimpft. Das ist nicht gerechtfertigt. Dan Clancy im Interview mit roflgator

Wie wird es mit den expliziten Inhalten weitergehen? Den Aussagen nach kann man davon ausgehen, dass die expliziteren Inhalte auf kurz oder lang wieder auf Twitch Einzug halten werden. Scheinbar ist es Dan Clancy dabei wichtig, die Streamer in ein positives Licht zu rücken sowie den Usern einen An- und Ausschaltknopf an die Hand zu geben.

