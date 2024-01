Welt-Star LeBron James fragt, wo er Gaming streamen soll: Chef von Twitch und dunkle Seite der Macht locken

Was kommen sonst noch für Kommentare ? Auch Leute, die keine Anteile an einem der Arbeiter halten, melden sich in den Kommentaren:

Der 39-jährige LeBron James ist einer der größten Sportler unseres Planeten: Er trägt den Spitznamen „King James“, stand in 10 Meisterschafts-Finalen der NBA und hat 4 Ringe gewonnen. Für viele ist der 2,06 m große Titan einer der größten Basketballer und Sportler, die je gelebt haben. Nun fragte er am 29.12. seine Fans, wo er streamen soll, wenn er das Football-Spiel NFL Madden zeigen möchte. Der Chef von Twitch war zur Stelle, aber auch Leute des Rivalen Kick lockten den Superstar.

