Ein Profi-Sportler besitzt eine tragbare PS5 für über 1.000 $: Ist damit der Held im Team

Der Basketballer Mikkal Bridges ist 1,98m groß und spielt für die Brookyln Nets in der NBA. Er ist im Besitz einer tragbaren PlayStation 5, die mit ihm in einem Koffer zu Auswärtsspielen reist. Offenbar ist er dank der tragbaren PS5 beliebt bei seinen Teamkameraden. Denn nur so kann man problemlos unterwegs in jedem Hotelzimmer NFL Madden spielen. Aber warum nimmt er nicht einfach ein Steam Deck mit?

Wer ist das?

Bridges ist 27 Jahre alt und spielt Shooting Guard/Small Forward für die Brookyln Nets. Seit 2020 ist er Starter, zuerst für Phoenix, seit dem Februar 2023 für Brooklyn.

Mit 26 Punkten im Schnitt und einer starken Wurfquote aus dem Feld und von der Freiwurf-Linie aus ist er ein wichtiger Scorer für die Nets.

Sein sportliches Jahr endete 2023 aber früh. Gegen die Philadelphia 76ers war in der ersten Runde der Playoffs schon Schluss.

Tragbare PS5 – einfach ein Kabel einstecken und los

Das ist sein Gaming-Stolz: In einem Video auf TikTok zeigt Bridges seine tragbare PS5:

Der NBA-Spieler zeigt einen Koffer, in dem die PlayStation 5 liegt, mit einem Monitor in der Innenseite des Deckels und Controllern dabei. Der Aufbau des Spielsystems sei denkbar einfach, man müsse nur ein einziges Kabel in die Wand stecken, anschalten und könne sofort loslegen.

„Meine Jungs und ich spielen eine Menge Madden. Das Ding unterwegs mit dabei zu haben, ist was, das ich echt brauche. Meine Teamkameraden – jeder in der Liga steht drauf, das Game zu spielen. Das macht’s leichter für uns zu reisen.“

Wie teuer ist die tragbare PS5? Laut Informationen der Seite TheVerge soll die Konstruktion über 1.000 $ kosten.

„Warum nicht einfach ein Steam Deck nutzen?“

Was ist die Diskussion? Es werden zwei Sachen diskutiert.

Einige sagen: „Hol dir doch einfach ein Steam Deck“; aber das wäre wohl keine gute Option, um NFL Madden zu spielen, eine seit 1988 jährlich erscheinende Football-Simulation von EA. Madden gilt generell als ein Konsolenspiel, gerade wenn man es mit mehreren Leuten an einem Gerät spielen möchte.

Das andere ist die Ironie, dass US-Basketballer offenbar verrückt nach einem Football-Spiel sind und nicht „NBA 2k Live“ zocken, wo sie sich selbst spielen könnten, aber Madden ist in den USA einfach eine Institution, mit der viele aufgewachsen sind.

Einige Fußballer in Europa spielen FIFA beziehungsweise EA Sports FC.