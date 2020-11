In FIFA 21 Ultimate Team ist jetzt das Team von Dortmund-Stürmer Erling Haaland bekannt. Seht hier, mit was für einem krassen Team der Norweger auf digitale Torejagd geht.

Die FIFA-Reihe ist auch bei Fußballprofis sehr beliebt, sodass die Chance besteht, in FUT-Online-Matches auf den ein oder anderen Profi zu treffen. Das ist nun einem User passiert, der auf reddit (via reddit) von einer Begegnung mit Erling Haaland berichtet und das verrückte Team des Norwegers preisgibt.

Woran erkennt man einen Fußballprofi in FIFA 21? Wenn ihr vor einem FUT-Match das Team eures Gegners seht und dort eine türkise Spezial-Karte mit einem 99er Rating erspähen könnt, dann ist das wahrscheinlich die Pro-Player-Karte eines echten Fußballprofis – Normalos können diese besonderen Karten nicht erhalten.

In FIFA 20 wurden mit der Zeit einige Teams von Fußballprofis entdeckt, hier habt ihr eine Übersicht:

FIFA 20: Mit diesen Teams spielen Fußballprofis in FUT – Wie gut sind sie?

Das unfassbar starke und vor allem teure Team von Haaland in FIFA 21

So sieht das Team von Haaland aus: Auf dem leider etwas unscharfen Bild kann man die FUT-Mannschaft vom Dortmunder Stürmer erkennen. Sie besteht, bis auf Haaland selbst, nur aus extrem starken Icon-Karten. Da dürfte Haaland’s Gegner nicht schlecht gestaunt haben.

Darum ist das Team so stark: Mannschaftskollegen aus Dortmund sucht man in Haaland’s Team vergebens, denn es besteht wirklich nur aus Icon-Karten. Diese sind aktuell die stärksten Karten im Spiel, da es noch keine Spezial-Karten gibt, die mit den Ratings der Ikonen mithalten können.

Besonders stark und wertvoll in seinem Team sind dabei Ronaldo (94), Maradona (95) und Gullit (95), welche zu den besten Icon-Karten gehören.

Wer dieser Icon-Mannschaft in FUT gegenüber stehen sollte, der sollte wohl am besten schon mal eine Niederlage verbuchen. Vorausgesetzt Haaland ist am Gamepad ähnlich gut, wie auf dem realen Fußballplatz.

Doch, ob er so gut ist wie Liverpool-Profi Diogo Jota, der auch in FIFA auf Top-Niveau spielt, ist nicht überliefert.

So wertvoll ist sein Team: Wenn man sich aktuell (Stand 09.11.2020) das Team von Haaland (ohne seine Pro-Player-Karte) nachbaut, dann kosten die 10 Spieler in seiner Startaufstellung unfassbare:

30 Millionen Münzen (PS4)

So viele Coins dürften die meisten FUT-Spieler in kompletten FUT-Karriere nicht verdienen und Haaland hat damit wohl eines der krassesten Teams in Ultimate Team. Vor allem wegen seiner 99er-Pro-Player-Karte, die nur er besitzt.

Das sind die Marktwerte der einzelnen Karten:

TW: Yashin (518.000 Münzen)

LV: Carlos (900.000 Münzen)

IV: Campbell (720.000 Münzen)

IV: Maldini (2.060.000 Münzen)

RV: Zambrotta (690.000 Münzen)

ZDM: Vieira (3.800.000 Münzen)

ZDM: Gullit (7.000.000 Münzen)

ZOM: Maradona (2.300.000 Münzen)

ZOM: Cantona (2.500.000 Münzen)

ST: Ronaldo (9.000.000 Münzen)

Wie sieht das bei euch aus? Träumt ihr auch von so einem krassen Team? Oder reicht euch ein starkes Bundesliga-Team? Hier haben wir die aktuell 3 besten Bundesliga-Teams für jedes Budget.