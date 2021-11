Bethesda nennt Release-Fenster für Elder Scrolls 6 – Das wird euch gar nicht gefallen

In einem langen Interview hat der Design Director von Bethesda, Todd Howard, jetzt einen Ausblick gegeben, wann der Release von The Elder Scrolls 6 sein könnte. Als möglichen Zeitraum nennt er „15 bis 17 Jahre“ nach dem Release von Skyrim, das würde den Release-Zeitraum für das neue Elder Scrolls auf 2026 bis 2028 legen.

Woher ist die Information? Die Seite GQ-Magazine hat ein großes Special über die Xbox und deren Chef Phil Spencer verfasst. Einer der begleitenden Interviewpartner war Todd Howard, der Design Director bei Bethesda.

Howard setzt Release für Elder Scrolls 6 zwischen 2026 und 2028 an

Was sagt Bethesda zum Release von The Elder Scrolls VI? In dem Artikel steht im Zusammenhang mit Aussagen von Howard der Satz:

Elder Scrolls VI, wenn ihr die Rechnung aufmachen wollt, wird ungefähr 15 bis 17 Jahre nach Skyrim erscheinen.

Da Skyrim im Jahr 2011 erschien, reden wir also von einem Release-Zeitraum zwischen 2026 und 2028.

Das ist noch mal deutlich später, als „optimistische Schätzungen“ der Fans und Gaming-Seiten, die von 2024 ausgehen. Manche hatten ihre Erwartungen nach früheren Aussagen von Spencer auf „frühestens 2026“ korrigiert. Offenbar könnte es sogar noch später werden.

Die Aussage ist zwar kein wörtliches Zitat von Howard, ist aber im Artikel klar mit ihm assoziiert. Die „Rechnung“ ist, dass Starfield im Jahr 2022 erscheint und das Team offenbar 4-6 Jahre Entwicklungs-Zeit für The Elder Scrolls 6, das nächste Projekt, einplant.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von GameStar Inhalten widerrufen

The Elder Scrolls exklusiv für PC und Xbox

Was sagt Phil Spencer zu Elder Scrolls 6? Der Chef von Xbox sagt, das nächste Spiel von Bethesda, Starfield, soll 2022 erscheinen. Das Spiel wird exklusiv für PC und Xbox released. Das gleiche sieht Phil Spencer auch für The Elder Scrolls 6 vor.

Man will alle Features der Xbox ausnutzen: Xbox Live, den Game Pass, Cloud Gaming, Freundeslisten und Save-States.

Microsoft hatte Bethesda 2020 für 7, 5 Milliarden US-Dollar gekauft.

Bethesda spricht über Elder Scrolls 6: Darum könnte es der Erbe von ESO werden

Was sagt Howard noch zu The Elder Scrolls 6? Nicht mehr wahnsinnig viel. Laut Howard dient die Technik von Starfield dazu, die Technik und die Next-Gen-Features für The Elder Scrolls 6 zu entwickeln.

Die internen Erwartungen an The Elder Scrolls VI sind hoch, immerhin war Skyrim ein „Spiel für ein Jahrzehnt.“ Es würde einen verrückt machen, wenn man mit Elder Scrolls VI jetzt unbedingt Skyrim übertreffen müsste.

Aber: Lange sollen es die Spieler dann doch spielen. Man fragt sich bei Bethesda: Wie macht man ein Spiel, wenn man mit der Idee reingeht, „Leute müssen das ein Jahrzehnt spielen“?

Aus Sicht von MMO-Spielern wichtig:

Was wird eigentlich aus ESO, wenn The Elder Scrolls 6 kommt?