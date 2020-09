Gibt es Neues zu Elder Scrolls und Co.? Howard schneidet nur kurz an, wie sich der Kauf von Microsoft auf die Entwicklung der kommenden Spiele auswirken wird. Er führe „zu unserer umfassendsten Engine-Revision seit Oblivion“, wodurch das neu angekündigte Starfield und The Elder Scrolls VI erst möglich werden sollen. Genaueres gibt es aber nicht.

Das sagt Howard: In einem offiziellen Blogpost von Bethesda schreibt Todd Howard, dass er über den Deal von Microsoft äußerst glücklich ist. Mit Microsoft habe man einen Partner, der die Werte vertritt, an die man auch bei Bethesda glaube:

Nach der Ankündigung, das Microsoft nun Bethesda gekauft hat, bangten Fans der PlayStation darum, ob die Spiele des Entwicklers noch auf der PlayStation 5 erscheinen werden. In einem Statement von Executive Producer Todd Howard klingt es nun so, als müssten sie sich keine Sorgen darum machen.

