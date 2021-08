The Elder Scrolls Online ist auch dieses Jahr ein großes Thema im Programm der gamescom 2021 von Bethesda. Am 29. August widmet der Spieleentwickler dem MMORPG ganze 4 Stunden Streamzeit. Wir stellen euch vor, was euch an diesem Tag erwartet.

Wie auch schon im vergangenen Jahr findet die diesjährige gamescom 2021 digital statt. Auf dem offiziellen deutschen Twitch-Kanal von Bethesda Softworks wird seit dem 26. August bereits fleißig gestreamt. Doch heute, am 29. August ab 16:00 Uhr erwartet euch ein großes Programm zum MMORPG ESO.

Wann geht der ESO Stream los? Am 29. August um 16 Uhr startet der Stream mit einem Rückblick auf das “The World Plays ESO” Event (kurz: “TWPE”). Dabei handelt es sich um ein zweimonatiges Streaming-Event vom 22. Juni bis zum 22. August 2021. Während des Events konntet ihr in diversen Streams der Teilnehmer alles entdecken, was ESO zu bieten hat.

Welche Themen erwarten euch im ESO-Stream?

In der ersten Stunde geht um das TWPE-Event. Um 17 Uhr wird das aktuelle Update 31 Waking Flame thematisiert. Insbesondere geht es dabei um die Erzählung der Tore von Oblivion, welche mit dem Update 29 Flames of Ambition begann und mit dem Kapitel Blackwood fortgesetzt wurde.

Housing-Fans aufgepasst! Denn um 18 Uhr geht es weiter mit einem Housing Wettbewerb der ESO Community. Und hier seid ihr gefragt, denn jeder kann daran teilnehmen. Baut dafür euren eigenen Messestand oder eure eigene Messe, passend zum Gamescom-Thema.

Bis zum Stream-Start um 16 Uhr könnt ihr euch mit eurem Housing-Werk bewerben. Mit ein wenig Glück seid ihr dann vielleicht einer von möglichen drei Gewinnern. Diese werden im Stream von der Juri, bestehend aus den ESO-Spielern Lasuu, Fufuns und MiezeMelli, gewählt.

Was bekommen die Gewinner des Housing-Wettbewerbs? Auf die Gewinner wartet ein Mehrunes Dagon Premium Bundle & Bodypillow. Das Premium Bundle besteht aus einer Statue von Mehrunes Dagon, einem Blackwood-Poster und einem Ambitions-Zeichen (Münze in Bronze-Optik).

Mehrunes Dagon Premium Bundle.

Mehrunes Dagon Bodypillow. Der Gewinn des Gamescom-Housing-Wettbewerbs: Mehrunes Dagon Merch.

Wie kann man sich bewerben? Ihr müsst euch heute bis 16 Uhr mit eurem Account- und Hausnamen bei Bethesda (community_de@bethsofteurope.com, Betreff: Gamescom Housing) oder den Jury-Mitgliedern anmelden. Die Jury-Mitglieder könnt ihr auf verschiedenen Wegen erreichen:

Jury-Mitglied: Lasuu

Jury-Mitglied: Fufuns

Jury-Mitglied: MiezeMelli

Zum Abschluss (19:00 bis 20:00 Uhr) gibt es dann noch Live-Musik mit Saltatio Mortis Sänger Alea.

Wie sieht eure Sonntagabend-Planung aus? Schaltet ihr heute Abend den Stream ein? Baut ihr vielleicht sogar noch schnell einen Messestand im Housing von ESO? In dem Artikel ESO: Häuser-Liste – Preise und Standorte aller Gebäude im Spiel findet ihr einige Häuser, die ihr in ESO erwerben könnt.