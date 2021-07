The Elder Scrolls Online bekommt im dritten Quartal 2021 den neuen DLC Walking Flame. Darin werden wir Spieler vor allem zwei neue Dungeons erkunden können. Wir von MeinMMO haben euch alle bisher bekannten Infos zusammengefasst.

Was ist Walking Flame? Dieser neue DLC setzt die Geschichte rund um die neue Erweiterung Blackwood fort, die am 1. Juni erschienen ist. Walking Flame ist ein sogenannter Dungeon-DLC, von dem jedes Jahr zwei Stück erscheinen, und bringt vor allem diese Neuerungen:

Den Dungeon Red Petals Bastion

Den Dungeon Dread Cellar

Neuerungen für das PvP

8 neue Sets

2 neue Häuser

Um Zugriff auf den DLC zu bekommen, müsst ihr wahlweise das Abo ESO+ abschließen oder aber den DLC für Kronen im Shop kaufen.

Wann erscheint Walking Flame? Ein konkretes Release-Datum gibt es bisher nicht. Allerdings soll der DLC im dritten Quartal, also in der Zeit von Juli bis September, erscheinen. Schon am Montag, den 12. Juli, sollen die Test-Server zum Update starten.

Neue Dungeons mit Daedra im Fokus

Was sind das für Dungeons? Wer sich die beiden neuen Dungeons anschauen möchte, kann sich den Mitschnitt eines Livestreams der ESO-Entwickler anschauen (via Twitch). Dabei wurden die Dungeons jedoch nicht klassisch durchgespielt, sondern Dungeon Lead Mike Finnigan hat sich allein hineingewagt und einige Mobs mit Kill-Commands einfach getötet.

In Red Petals Bastion dreht sich alles um Silver Rose, die korrumpiert wurde und nun nach mächtigen Relikten sucht. Dabei nutzt sie die Macht der Daedrischen. In diesem Dungeon kommt uns Lyranth zur Hilfe.

Dread Cellar wird viele Daedra als Feinde bieten, darunter neue kopflose Spinnenmonster.

Als Belohnungen winken neue kosmetische Inhalte, Andenken und Sets.

8 neue Sets in Walking Flame

Walking Flame kommt mit insgesamt 8 neuen Sets, unter denen sich zwei Sets für jeden Rüstungstypen und 2 Monstersets befinden.

Welche Sets für leichte Rüstung bringt Walking Flame?

Das Set “Thunder Caller” baut auf einem Build mit vollaufgeladenen Angriffen auf. Dies ist zurzeit allerdings nicht sehr stark, weshalb das Set vorerst wahrscheinlich eher uninteressant ist.

Das Set “Scorion’s Feast” bufft den Waffen- & Magieschaden von bis zu 3 Gruppenmitgliedern und erhöht die Magicka- & Ausdauerregeneration. Es ist also ein Set, welches von Support-Rollen benutzt werden kann. Aufgrund der anderen Boni (maximale Magicka, Magieregeneration und Waffen- & Magiekraft) passt es allerdings eher zu einem (Off-) Heiler als zu einem Tank.

Welche Sets für mittlere Rüstung bringt Walking Flame?

Das Set Grisly Gourmet eignet sich am besten Für Ausdauer-DDs, die zudem im Nahkampf kämpfen. Durch den besonderen Effekt bekommt ihr Heilung, Ressourcen und Buffs, wenn ihr leichte Angriffe ausführt.

Rush of Agony bringt zusätzliche Ausdauer-Widerherstellung sowie Schaden und Penetration. Der besondere Effekt sorgt zudem für AoE-Schaden, wann immer ihr einen Gegner anspringt, teleportiert oder ihn zu euch zieht. Der Schaden kommt aber zeitversetzt, sodass Feinde ihm theoretisch entgehen können.

Welche Sets für schwere Rüstung bringt Walking Flame?

Silver Rose Vigil bringt euch vor allem zusätzliche Lebenspunkte und mehr Ausdauer. Durch den besonderen Effekt verursacht ihr Schaden basierend auf euren maximalen Lebenspunkten, wenn ihr blockt.

Das Set Cromson Oath richtet sich ebenfalls eher an Tanks und bringt zusätzliche Rüstung und maximale Lebenspunkte. Zudem fügt ihr Feinden im Nahkampf reduzierte Rüstung zu, wann immer ihr einen Buff für euch einen Verbündeten aktiviert.

Welche Monster-Sets bringt Walking Flame?

Das Set “Magma Incarnate” könnte interessant für Solo- oder Smallscale PvP sein.

Das Set “Prior Thierric” klingt nach einem interessanten Set im PvE. Allerdings muss es sich bei dem physischen Schaden von 210917 pro Sekunde um einen fehlerhaften Wert handeln, da dieser Wert viel zu hoch ist. Je nachdem wie hoch der Wert tatsächlich ist, eignet sich dieses Set auch als AusdauerDD-Set oder lediglich als Support-Set für Heiler oder Tank, um den erlittenen Schaden eines Feindes durch Flächenangriffe um 5 % zu erhöhen.

Neue PvP-Kampagne für Cyrodiil

Was ändert sich am PvP? Mit Walking Flame werden neue Regeln für das PvP-Gebiet Cyrodiil festgelegt. Dadurch soll etwas Bewegung in die Meta kommen:

Proc-Sets werden deaktiviert

Champion-Punkte werden deaktiviert

Die Artefaktwaffe Volendrung wird deaktiviert

Außerdem wird es auch neue Belohnungen für Cyrodiil geben:

3 neue Items werden ins Spiel kommen, von denen sich zwei auf Massenschlachten im PvP fokussiert haben sollen. Genaue Details wurden jedoch nicht verraten.

Über einen neuen Erfolg lässt sich das Trebuchet-Emote freischalten. Dadurch könnt ihr ein kleines Trebuchet in der Welt platzieren.

Das neue Trebuchet-Emote.

Zwei neue Häuser, doch nur eins kann auf dem Test-Server genutzt werden

Neben den neuen Dungeons und den PvP-Änderungen werden auch zwei neue Häuser ins Spiel gebracht: Sweet Water Cascades und das Doom Shard Plateau.

Auf dem Test-Server, der bald das neue Update aufgespielt bekommen wird, soll jedoch nur das Haus Sweet Water Casceades vorab anspielbar sein.

Mit Walking Flame wird die Geschichte von Blackwood jedoch noch nicht abgeschlossen. Im vierten Quartal 2021 wird ein weiterer DLC erscheinen, der ein neues Gebiet und weitere Story-Inhalte bringen wird. Einen kleinen Ausblick darauf habt ihr bereits hier bekommen:

ESO verrät erste Details zu den kommenden DLCs – Kündigt neues Gebiet Deadlands an.