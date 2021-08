The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Wollt ihr noch mehr in Tamriel entdecken und selbst Abenteuer erleben? Dann könnt ihr euch noch auf einige Gelegenheiten freuen. In diesem Artikel erfahrt ihr, welche Events euch dieses Jahr noch im MMORPG ESO erwarten.

Bei Lord_Morrowind gibts von allem etwas: von Handwerk, über Quests bis hin zu den kniffligsten Raid-Errungenschaften, dazu noch Heime und was sich so ergibt. Für „Die Welt spielt ESO“ erlebt Lord_Morrowind Questabenteuer in den Gebieten des Ebenherz-Paktes!

Lasuu , die Vogelmama, lässt sich gern zusammen mit ihrem Chat auf die Magie von ESO ein, während sie viel Zeit am Monturtisch verbringt, um so viele Stile mit Federn zu kombinieren, wie es nur geht! Anlässlich von „Die Welt spielt ESO“ hat sie sich die kühleren Gefilde ausgesucht und (so gut es ging) auf die Finsternis vorbereitet, die das westliche Himmelsrand und das Reik bedroht.

Saint_Crow war schon da, „als das Land jung war“. In seinem tiefenentspannten Stream zeigt Sam alle Facetten des Spiels, also lehnt euch zurück und schaut zu, wie Saint_Crow das Startgebiet in Augenschein nimmt, klassische Heimtouren, die Mahlstrom-Arena und einiges mehr bei „Die Welt spielt ESO“ anbietet!

Detaillierte Teilnehmerlisten mit kurzer Beschreibung findet ihr in den zugehörigen Posts (via ESO):

Abgesehen davon, dass ihr einen kompakten Einblick in das vielseitige MMORPG bekommen könnt, warten auch lohnenswerte Belohnungen auf euch. In jedem Stream der teilnehmenden Streamer könnt ihr das Spiel inklusive der aktuellen Erweiterung “ Blackwood ” gewinnen.

Was ist “The World Plays ESO”? Das ist ein aktuelles Streaming-Event von ZeniMax Online Studios (Bethesda Softworks), das seit dem 1. August 2021 läuft. Während des Events könnt ihr tolle Einblicke in jede Facette des MMORPGs bekommen.

Das MMORPG The Elder Scrolls Online hat am 01. Juni 2021 die Erweiterung Blackwood bekommen. Warum ausgerechnet jetzt der optimale Zeitpunkt dazu ist, um dem Online-Rollenspiel anzufangen, und was es mit dem Streaming-Event “The World Plays ESO” auf sich hat, erklärt euch MeinMMO.

