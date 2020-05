In unseren detaillierten Tabellen stellen wir euch alle Gebäude in ESO vor, die ihr als Eigenheim erwerben und bewohnen könnt – vom gewöhnlichen Gästezimmer bis zum pompösen Palast.

Auf den folgenden Tabellen findet ihr alle Häuser im Spiel samt Infos zum Standort und Preis. Die Preise setzten sich wie folgt zusammen. Der erste Preis ist immer der Spielgeldpreis, der zweite der Kronenpreis unmöbliert und der dritte der Preis im Kronenshop mitsamt Möbeln.

Gästezimmer (GZ)

Alle Gästezimmer befinden sich in den verschiedenen Gasthäusern von Tamriel: Je eines in der ersten größeren Ansiedlung der drei Fraktionen aus dem Grundspiel (Dolchsturz, Ebenherz, Vulkhelwacht) und in jeder Hauptsiedlung der bislang vier erschienenen Kapitel Morrowind, Summerset, Elsweyr und dem neuen Greymoor. Jedes Gästezimmer besteht aus einem kleinen Innenraum mit wenigen Fenstern und bietet euch damit lediglich einen Vorgeschmack auf die Möglichkeiten des Housing-Systems. Gästezimmer erhaltet ihr nur im Spiel – über eine Quest oder für einen geringen Goldbetrag.

Ein typisches Gästezimmer, das kleinste Haus im Spiel.

Übersicht Gästezimmer

Name Stil Voraussetzung Preis Karte Apartment im

Heiligen Delyn

(Vvardenfell) Dunmer Morrowind 3.000 GZ26 Gästezimmer der

Ebenholzflasche

(Steinfälle) Dunmer – 3.000 GZ30 Gästezimmer in

Maras Kuss

(Auridon) Altmer – 3.000 GZ62 Gästezimmer im Rosenlöwen

(Glenumbra) Bretonen – 3.000 GZ01 Mansarde im

Goldenen Greifen

(Sommersend) Altmer Summerset 3.000 GZ65 Schneeschmelz-Suite

(Westliches Himmelsrand) Nord Greymoor 3.000 GZ68 Zuckerschüsselgemach

(Nördliches Elsweyr) Khajiit Elsweyr 3.000 GZ42

Kleine Wohnungen (KL)

Die drei im Spiel verfügbaren kleinen Wohnungen bieten euch ein wenig mehr Raum als ein Gästezimmer, aber allzu viel Platzgewinn solltet ihr nicht erwarten. Diese Mini-Apartments lohnen sich vor allem, wenn ihr mehr Dekorationen als im Gästezimmer aufstellen wollt, euch aber noch das Gold für einen Hauskauf aus dem Bereich „Einfache Häuser“ fehlt. Im Kronen-Shop findet ihr die Buden unter der Kategorie „Schlicht“.

Eine kleine Luxusmansarde.

Übersicht Kleine Wohnungen

Name Stil Voraussetzung Preis Karte Privatraum im Widerhaken

(Auridon) Altmer – 11.000

600

800 KL63 Zimmer der Sande

(Alik’r-Wüste) Rothwar-donen – 12.000

640

800 KL05 Luxusmansarde des Nix

(Deshaan) Dunmer – 13.000

660

800 KL34

Einfache Häuser (EH)

Helden mit Lust auf etwas mehr Platz und vielleicht sogar ein wenig Grün bedienen sich bei den einfachen Häusern aus der Kategorie „Schlicht“: Diese Domizile stehen euch zur Verfügung, sobald ihr ein bisschen mehr Gold zusammengespart habt. Dank eines größeren Innenraumes unterteilt ihr auf Wunsch euer neues Zuhause durch Faltwände oder raumhohe Bücherregale, um den Wohn- vom Schlafbereich abzutrennen.

Ein Cyrodiilisches Dschungelhaus.

Übersicht Einfache Häuser

Name Stil Voraussetzung Preis Karte Demutschlamm (Bal Foyen) Argonier – 40.000

2.100

2.600 EH33 Kuschelkapsel (Grahtwald) Bosmer – 45.000

2.150

2.700 EH51 Mondfreudehaus (Khenartis Rast) Khajiit – 50.000

2.200

2.800 EH46 Schwarzrankenvilla (Malabal Tor) Altmer – 54.000

2.250

2.800 EH54 Kapitän Margaux’ Heim (Glenumbra) Bretonen – 56.000

2.300

2.900 EH02 Herbsttor (Rift) Nord – 60.000

2.350

2.900 EH20 Hammertod Sommerhaus (Sturmhafen) Ork – 65.000

2.400

3.000 EH09 Kragenheim (Steinfälle) Dunmer – 69.000

2.500

3.100 EH31 Cyrodiilisches Dschungelhaus (Malabal Tor) Kaiserlich Imperial -Edition 71.000

2.550

3.200 EH55 Zwillingsbogen (Bangkorai) Rothwar-donen – 73.000

2.600

3.300 EH13

Klassische Häuser (KH)

Mit klassischen Häusern legt ihr euch ein Zuhause zu, das meist aus mehreren Räumen in unterschiedlichen Stockwerken besteht und durch einen zusätzlichen Außenbereich ergänzt wird: Das perfekte ­Eigenheim für verdiente Abenteurer, die schon einiges erlebt, ein paar Trophäen angesammelt haben und nicht auf einen schönen Garten und Hof verzichten möchten.

Das geräumige Domizil.

Übersicht Klassische Häuser

Name Stil Voraussetzung Preis Karte Felsbaumzuflucht (Grünschatten) Bosmer – 190.000

3.500

4.400 KH56 Verlassene Hexenhütte (Glenumbra) Wild Hexenfest-Errungenschaft: Eine gute Ernte 250.000

3.500

4.400 KH03 Rabenwäldchen (Kluftspitze) Bretonen – 260.000

3.500

4.400 KH07 Geräumiges Domizil (Schattenfenn) Argonier – 195.000

3.520

4.400 KH37 Klippschatten (Grünschatten) Altmer – 255.000

3.600

4.500 KH57 Grymharths Wache (Ostmarsch) Nord – 280.000

3.800

4.800 KH23 Domus Phrasticus (Kargstein) Kaiserlich Imperial Edition 295.000

4.000

5.000 KH16 Hafenhaus in Ald Velothi (Vvardenfell) Redoran (Dunmer) Morrowind 332.000

4.000

5.000 KH27 Haus des leisen Magnifico (Alik’r-Wüste) Rothwar-donen – 320.000

4.100

5.100 KH06 Velothiträumerei (Deshaan) Dunmer – 323.000

4.200

5.300 KH35 Feste Gramen (Bangkorai) Ork – 325.000

4.300

5.400 KH14 Glattbachhaus (Schnittermark) Khajiit – 335.000

4.400

5.500 KH47 Vier-Pfoten-Landung (Südliches Elsweyr) Khajiit Dragonhold –

4.400

5.500 KH40 Frostgewölbekluft (Ostmarsch) Dwemer – –

4.400

5.500 KH25

Anwesen (AN)

Wollt ihr euch eines der großen, prestigeträchtigen Anwesen für Gold kaufen, müsst ihr eine Voraussetzung erfüllen: Jedes Haus schaltet ihr erst frei, wenn ihr den Abenteurererfolg für die Gegend erreicht habt, in dem sich das Anwesen befindet.

Wollt ihr beispielsweise das Gardnerhaus kaufen, habt ihr alle Quests im Gebiet Sturmhafen vor euch, um den Erfolg „Abenteurer in Sturmhafen“ abzuschließen. Wer nicht so viel questen möchte, nimmt einfach Kronen als zeitsparende Abkürzung in die Hand! Die Anwesen findet ihr im Kronen-Shop unter „Klassische Häuser“.

Das prunkvolle Alinor-Stadtgrathaus.

Übersicht Anwesen

Name Stil Voraussetzung Kosten Karte Verzaubertes Schneekugelheim (Ostmarsch) Kaiserlich – –

4.200

5.250 AN24 Anwesen

„Bleibt-Feucht“ (Schattenfenn) Argonier Errungenschaft: Abenteurer in Schattenfenn 760.000

5.500

6.900 AN38 Gorinir-Anwesen (Grahtwald) Bosmer Errungenschaft: Abenteurer in Grahtwald 780.000

5.600

7.000 AN52 Gardnerhaus (Sturmhafen) Bretonen Errungenschaft: Abenteurer in Sturmhafen 1.015.000

5.700

7.100 AN10 Altes Nebelschleier-Herrenhaus (Rift) Nord Errungenschaft: Abenteurer in Rift 1.020.000

5.800

7.300 AN21 Alinor-Stadtgrathaus (Sommersend) Altmer Summerset 1.025.000

6.000

7.500 AN66 Stolzspitze–Herrenhaus (Westliches Himmelsrand) Nord Errungenschaft: Großabenteurer des westl. Himmelsrand 1.050.000

tba

tba AN69 Quondam Indorilia (Deshaan) Dunmer Errungenschaft: Abenteurer in Deshaan 1.265.000

6.100

7.600 AN36 Dämmerschatten (Schnittermark) Khajiit Errungenschaft: Abenteurer in Schnittermark 1.275.000

6.200

7.800 AN48 Stridquelldomäne (Schnittermark) Kaiserlich Imperial Edition 1.280.000

6.300

7.900 AN49 Mathiisen–Herrenhaus (Auridon) Altmer Errungenschaft: Abenteurer in Auridon 1.025.000

6.400

7.500 AN64 Aufgegebene Festung (Bangkorai) Ork Errungenschaft: Abenteurer in Bangkorai 1.285.000

6.400

8.000 AN15 Hundings Prunkhalle (Stros M‘Kai) Rothwardonen Errungenschaft: Abenteurer in Glenumbra 1.295.000

6.500

8.100 AN61 Amayaseehütte (Vvardenfell) Hlaalu (Dunmer) Errungenschaft:

Retter Morrowinds 1.300.000

7.000

8.800 AN28

Extravagant (EX)

Die prächtigsten und außergewöhnlichsten Gebäude findet ihr als »Ansehnliche Häuser« in der gleichnamigen Kategorie des Kronen-Shops. Diese Protzbauten könnt ihr nur mit Kronen erwerben – bis auf fünf Ausnahmen: Vier davon könnt ihr mit Gold kaufen, indem ihr bestimmte Erfolge meistert (siehe Tabelle), und die „Halle des Mondchampions“ bekommt ihr über eine Elsweyr-Questreihe.

Hakkvilds Hohe Halle, ein extravagantes Nord-Anwesen.

Viele dieser Gebäude sind allerdings nicht dauerhaft im Kronen-Shop erhältlich, sodass ihr auf ein bestimmtes Gebäude im Zweifel einige Wochen oder sogar Monate warten müsst. Die „Große Psijik-Villa“ konnten sich aktive Summerset-Spieler während des Sommeruntergangs-Community-Events 2018 als ­Belohnung für eine gemeinschaftliche Anstrengung verdienen, sie ist generell nicht im Shop erhältlich.

Übersicht Extravagant

Name Stil Voraussetzung Preis Karte Surreales Fleckchen (Kalthafen) Kalthafen Errungenschaft:

Der Gott der Intrigen 1.000.000

5.600

– (Kalthafen) Mondzuckeraue (Nördliches Elsweyr) Khajiit Elsweyr –

6.400

– EX42 Lichtung des Jägers (Rift) Ruinen – –

8.000

10.000 EX22 Tel Galen (Vvardenfell) Dunmer Morrowind –

8.000

10.000 EX29 Gelassenheitsfälle-Anwesen (Schnittermark) Khajiit Errungenschaft: Held des Aldmeri-Dominions 3.775.000

10.000

12.500 EX50 Dolchsturz-Anblick (Glenumbra) Bretonen Errungenschaft: Held des Dolchsturz-Bündnisses 3.780.000

11.000

13.800 EX04 Ebenherz-Château (Steinfälle) Dunmer Errungenschaft: Held des Ebenherz-Paktes 3.785.000

12.000

15.000 EX32 Elinhir-Privatarena (Kargstein) Kargstein – –

12.000

15.000 EX17 Hakkvilds

Hohe Halle (Kargstein) Nord Horns of the Reach Errungenschaft: Höhlenforscher der Hörner des Reik 3.800.000

12.000

15.000 EX18 Erstes Sphäratorium (Stadt der Uhrwerke) Uhrwerk Clockwork City –

12.000

15.000 (Stadt der Uhrwerke) Ehemalige Freistatt (Goldküste) Dunkle Bruderschaft – –

13.000

16.250 EX58 Erdtränenkaverne (Kargstein) Nedier – –

13.000

16.300 EX19

Gipfel des -Ausgestoßenen Wrothgar Ansehnliche Häuser Ork Orsinium – 13.000 16.250 nein EX11 Oase der Diebe Bangkorai Ansehnliche Häuser Rothwar-donen – – 13.000 16.250 nein EX12 Rückzugsort des -Potentaten Südliches Elsweyr Ansehnliche Häuser Khajiit Dragonhold – 13.000 16.250 nein EX41 Jodes Umarmung Nördliches Elsweyr Ansehnliche Häuser Khajiit Elsweyr – 14.000 17.500 nein EX44 Linchal–Großanwesen Goldküste Ansehnliche Häuser Colovia – – 14.000 17.400 nein EX59 Prinzlicher -Dämmerlichtpalast Hews Fluch Ansehnliche Häuser Rothwar-donen – – 14.000 17.500 nein EX60 Schemenheim Kluftspitze Ansehnliche Häuser Hallen des Wahnsinns – – 14.000 17.500 nein EX08 Großes -Topalversteck Grahtwald Ansehnliche Häuser Argonier – – 15.000 18.800 nein EX53 Kolossale -aldmerische Grotte Sommers-end Ansehnliche Häuser Altmer Summerset – 15.000 18.750 nein EX67 Seemoor-Xanmeer Trübmoor Ansehnliche Häuser Alte -Argonier Murkmire – 15.000 17.500 nein EX39 Bastion Sanguinaris Schwarzspitze Ansehnliche Häuser Schwarzweite Greymoor – tba tba tba (Schwarzweite) Große Psijik-Villa Artaeum Ansehnliche Häuser Altmer Summerset, Community-Event 2018 – – – nein (Artaeum) Halle des -Mondchampions Nördliches Elsweyr Ansehnliche Häuser Khajiit Elsweyr, Quest: Zwei -Königinnen von Anequina – – – nein EX45

Das Tamriel-Maklerbüro

Fast 70 Behausungen unterschiedlichster Art warten im Spiel auf euch. Mit unserer Karte seht ihr auf einen Blick, welche in eurer Wunschregion zu finden sind.

Über den kleinen Goldbeutel organisiert ihr euch ein Gästezimmer (GZ) in einem von Tamriels Gasthäusern per Quest oder kauft euch eine kleine Wohnung (KL). Etwas mehr Platz bieten euch einfache Häuser (EH). Wenn es repräsentativer werden soll, haltet ihr nach einem klassischen Haus (KH) Ausschau und werdet auch meist mit ein wenig Grünfläche oder sogar einem Teich oder Stück See für die Investition belohnt.

Hier findet ihr alle Häuser in Tamriel. Die Abkürzungen werden im Artikel oben erklärt.

Wer seine Nachbarn so richtig neidisch machen möchte, reißt sich ein Anwesen (AN) unter den Nagel und pflastert es bis unters Dach mit Dekorationen voll. Extravagante Behausungen (EX) bieten euch den Wohnkomfort eines prunkvollen Palasts gepaart mit reichlich Grundstücksfläche, die euch eine Menge zusätzlicher Möglichkeiten zur Gestaltung eröffnet. Viele dieser besonderen Gebäude erwerbt ihr aber ausschließlich gegen Kronen.

Vorsicht: Das kann schnell teuer werden – wie ein echter Hauskauf. Je nachdem, welches Volk sich in einer Region ausgebreitet hat, sind auch die meisten Gebäude im Stil dieses Volkes gehalten. Beispielsweise sind alle Gebäude auf Vvardenfell im Stil der dort ansässigen Dunmer-Häuser errichtet.

Wollt ihr ein zu Orks passendes Zuhause kaufen, schaut ihr euch am Besten in Bangkorai oder Wrothgar um. Khajiit-Fans werden in Elsweyr oder der Schnittermark fündig. Mehr zu den Kosten und den erhältlichen Grundstücken erfahrt ihr auf den kommenden Seiten.