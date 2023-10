Ein beliebtes Spiel zu „The Witcher” endet jetzt nach 5 Jahren – Hat 88 % positive Reviews auf Steam

MW3: Deutscher YouTuber erklärt, er hat endlich Spaß am neuen Call of Duty, wenn er das Matchmaking austrickst

Falls ernsthafte technische Probleme auftreten, sollen diese weiterhin in Patches behoben werden. Davon abgesehen liegt die weitere Entwicklung des Spiels aber nun in den Händen der Community.

Dafür wird in Update 11.10 der neue „Balance-Rat“ eingeführt. Das ist ein Voting-System, in dem Spieler jeden Monat darüber abstimmen können, ob Karten stärker, schwächer, teurer oder günstiger werden sollen.

Bereits seit 2018 kann man das beliebte Witcher-Kartenspiel Gwent (PC, PS4, Xbox One, iOS, Android) als eigenständiges Sammelkartenspiel online spielen. Auf Steam hat das Spiel 88 % positive Reviews. Nun erschien das letzte offizielle Update. In einem Stream erklären die Entwickler, wie es mit dem Spiel weitergeht.

