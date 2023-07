Magic the Gathering: Der Eine Ring wurde gefunden und die Karte ist 2 Millionen $ wert

Das beliebte Sammelkartenspiel „Magic: The Gathering“ (MTG) hat in einem Crossover mit Herr der Ringe eine ganz besondere Karte ins Rennen gebracht. Die Jagd auf die seltenste Magic-Karte aller Zeiten, die Suche nach dem einen Ring, wurde jetzt erfolgreich beendet. Aber der Ringträger möchte anonym bleiben.

Eine neue Sonderedition des Kartenspiels enthält Karten, die auf dem Universum von “Herr der Ringe” beruhen. Eine der Karten ist dabei so besonders, dass sie nur ein einziges Mal geduckt wird.

Der bekannte Sammler Dan Bock setzte in einer Facebook-Gruppe ein Kopfgeld von 100.000 US-Dollar für die einzigartige Karte aus. Aber es gab einen Haken. Das Angebot wurde rasch überboten.

Dave & Adam’s, ein Unternehmen, das seit 30 Jahren mit Sammelkarten, Comics und signierten Erinnerungsstücken handelt, setzte ein Kopfgeld von einer Million $ auf die Karte aus. Aber auch das Angebot ist mittlerweile nicht mehr das höchste.

Was ist das für eine Karte? Die Karte zeigt den einen Ring, der aus Herr der Ringe bekannt ist und nicht nur Gollums Aufmerksamkeit erregt hat. Die Nummer der Karte ist 001/001 und lässt damit Sammlerherzen höher schlagen. Gedruckt wurde sie nur ein einziges Mal.

Am 23. Juni sind die Sammelboxen zum Crossover erschienen, die Jagd auf das Unikat wurde eröffnet. Am 30. Juni wurde sie bereits gefunden (via Dot Esports).

Zuletzt lagen Angebote für “den EINEN Ring” im Wert von 2 Millionen US-Dollar vor.

Die Reise ist zu Ende

Magic: The Gathering schreibt in einem Tweet vom 30. Juni: „Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, Ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Wir sind begeistert von der Geschichte eines neuen Ringträgers, der im Besitz des nummerierten 1:1 Einen Rings ist! Diese Reise mag zu Ende sein, aber das Abenteuer mit #MTGxLOTR geht weiter!“ (via Twitter).

Wie wurde sie gefunden und von wem? Die wertvolle Karte wurde in einem Booster-Pack des Sammelkartenspiels versteckt, das in einem englischsprachigen Land in den Umlauf gebracht wurde.

Wie PC Gamer berichtet, möchte der Ringträber anonym bleiben (via PC Gamer). Man vermute, dass dies mit einem dunklen Herrscher zu tun haben könnte, der die Weltherrschaft an sich reißen will.

Dieser schmiedete den einen Ring einst, um die anderen Ringe der Macht kontrollieren zu können.

Ein YouTuber zeigte eine geheime Magic-Karte und plötzlich standen Ermittler vor seiner Haustür:

