Baldur’s Gate 3: Spieler findet geheime Botschaft an Astarion, die sein Liebesleben betrifft

Ein Spieler in Baldur’s Gate 3 hat geheime Anweisungen von Larian Studios gefunden, die Astarions Leidenschaft in seinem Liebesleben betreffen. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Baldur’s Gate 3 hat die Gaming-Welt im Sturm erobert und Fans auf eine epische Abenteuerreise mitgenommen. Doch hinter den Kulissen gibt es noch viel mehr zu entdecken, als man denkt – insbesondere, wenn es um die heißblütigen Romanzen von Astarion geht.

Eine intime Szene in der Vorstellung von Baldur’s Gate hat sogar für einen Bann gesorgt:

Neil Newbon spielte Astarion in den Liebesszenen wohl zu heiß

Was wurde entdeckt? Ein Reddit-User, der sich selbst als Team_Purple bezeichnet, hat kürzlich die Geheimnisse der Aufforderungen von Larian Studios für ihre Synchronsprecher entdeckt (Datamining). Es dreht sich alles um Astarion, den charmanten Elfen.

Offenbar wollte das Entwicklerteam sicherstellen, dass die Dinge in Astarions romantischen Szenen nicht zu heiß werden.

Wie haben sie das gemacht? Indem sie den Synchronsprecher Neil Newbon mit der Anweisung konfrontierten, seine Worte etwas heiß (NUR GANZ LEICHT, NEIL) zu betonen.

Hier könnt ihr den Reddit-Post von Team_Purple sehen:

Wer sich auf eine Romanze mit Astarion eingelassen hat, dürfte festgestellt haben, dass er mehr als nur einen Hauch von Leidenschaftlichkeit ausstrahlt.

Diese Notiz bringt sicherlich ein Schmunzeln auf die Lippen. Offensichtlich hatte Newbon hier die Kunst des sinnlichen Sprechens etwas zu gut gemeistert, und Larian Studios musste humorvoll einschreiten, um sicherzustellen, dass die Dinge nicht außer Kontrolle gerieten.

Astarion hat sich zweifellos zu einem Liebling der Fans entwickelt, und ein großer Teil ist auf die herausragende Leistung von Neil Newbon zurückzuführen. Newbon hat Astarion mit einem Mix aus Leidenschaft und Humor zum Leben erweckt, was auch bei seiner geheimen Szene nochmal verdeutlicht wird.

Insgesamt hat die Kombination aus Astarions Charaktertiefe und Neil Newbons Talent dazu beigetragen, dass Romanzen mit dem charmanten Elfen zu einem unvergesslichen Teil der Baldur’s Gate 3-Erfahrung geworden ist, der die Spieler immer wieder zum Schmunzeln bringt.

