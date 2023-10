Spieler in Baldur’s Gate 3 verdienen sich eine goldene Nase, indem sie haufenweise Kisten horten

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Oder wie es der Spieler quentariusqincy (via Reddit) betont: D&D-Spieler mit einem nachsichtigen Spielleiter, die ihr bestes Rollenspiel-Leben leben, sind so.

Darum werden Spieler zu Kisten-Händlern: Es gibt viele Wege, sich in der Welt von Baldur’s Gate 3 einen Namen zu machen: Als mächtiger Zauberer, oder vielleicht als geschickter Schwertkämpfer oder gerissener Dieb. Doch der Spieler Stompingchicken erzählt von seinem Mitbewohner und dessen Bruder, für die es nur einen richtigen Weg in Faerûn gibt – sie sind Kistenhändler geworden und sammeln damit haufenweise Gold.

Spieler in Baldur’s Gate 3 finden einen ungewöhnlichen Weg, mit dem sie Gold sammeln. Sie horten haufenweise Kisten, um sie zu verkaufen. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

