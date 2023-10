Baldur’s Gate 3: Spieler listet die schlimmsten Dinge auf, die ihr jedem Begleiter antun könnt

Baldur’s Gate 3 gilt als Meisterwerk, in dem Larian wirklich alles bedacht hat. Da die schauspielerische Leistung der Synchronsprecher von fast allen gefeiert wird, wollen die Spieler einfach wissen, welche Szenen sie so verpassen, wenn sie „nur gut“ sind.

Warum sollte ich überhaupt böse sein? Ein böser Walkthrough durch Baldur’s Gate 3 passiert selten, weil der Spieler selbst abgrundtief böse ist, sondern mehr aus Neugier heraus. Die Leute wollen sehen, was so alles möglich ist.

Lasst Minthara den Hain überfallen, ohne dabei zu helfen – sonst verlassen euch Wyll und Karlach. Tötet dann Art Cullaugh, aber lasst Halsin am Leben, sodass er alleine in der Welt ist und den Schattenfluch niemals besiegen kann.

Was sind das für Dinge? Der Nutzer lalo___cura hat auf Reddit eine Liste an Dingen zusammengetragen, die das schlimmste Schicksal für Schattenherz, Lae’zel und Co. besiegeln. Wichtig dabei: ihr müsst als böse Dark Urge spielen und könnt alles in einem Durchgang erledigen.

Ihr könnt Baldur’s Gate 3 fast vollständig so spielen, wie ihr wollt und habt sogar die Möglichkeit, bitterböse zu sein. Ein Spieler will es auf die Spitze treiben und zeigt, wie ihr die meiste Bosheit aus nur einem Durchgang holt. Einigen reicht das aber noch nicht …

Insert

You are going to send email to