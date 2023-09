Der Chef von Baldur’s Gate 3 frohlockt: “Jeder kennt jetzt den Eulenbären!”

Das Ausnutzen von Regeln, der Umgebung und das Durchoptimieren von Charakteren hat lange Tradition in Dungeons & Dragons. Larian Studios Chef-Entwickler Swen Vincke ist sehr glücklich, dass sein Team das Feature auch in Baldur’s Gate 3 spiegeln konnten. Mit Blick auf hocheffektive Eulenbärbomben, Halblings-Barbaren und durchoptimierte Mönch-Builds ist ihnen das mehr als gelungen!

Was ist passiert? In einem Interview auf dem Dungeons & Dragons Youtube-Kanal spricht Swen Vincke leidenschaftlich über die vielen ausgeklügelten Möglichkeiten Baldur’s Gate 3 zu spielen. Der Chef-Entwickler von Larian Studios ist begeistert davon, wie kreativ die Spieler Mechaniken, Klassen-Builds und die Umgebung für größtmögliche Effekte ausnutzen.

Vincke erzählt dabei leidenschaftlich: “Jeder kennt jetzt den Eulenbären”! Damit meint er das mystische Dungeons & Dragons Wesen, dass eine Mischung aus Eule und Bär ist. Druiden des Zirkel des Mondes können sich unter anderem in eben so ein Tier verwandeln und mit ein paar Tricks sehr hohen Schaden anrichten.

Auch erwähnt er lobend ein Video des YouTubers Okoii: Er und drei seiner Freunde spielen darin Halblings-Barbaren, die alles mit Stärke klären. Sei es, dass sie sich gegenseitig auf Gegner werfen, Gegner miteinander bewerfen, Lae’zel schon im Tutorial in den Tod stürzen oder einen Gegner mit 150 Lebenspunkten gleich auf Level eins besiegen. Den krönenden Abschluss bildet die “Fassmagier”-Montage am Ende, bei der das komplette Goblin-Lager in die Luft gesprengt wird.

Das Eulenbärbaby könnt ihr in Akt 1 kennenlernen. Mit etwas Glück folgt es euch ins Lager.

Warum ist das so? Traditionell versuchen Spieler im Pen and Paper Dungeons & Dragons möglichst effektive und lustige Möglichkeiten zu finden, um Situationen aufzulösen. Das ist mit Freunden am Tisch auch solange möglich, wie es der Spielleiter erlaubt. Der Fantasie sind grundsätzlich ja keine Grenzen gesetzt.

Diese Entscheidungsvielfalt jedoch in ein Videospiel zu übertragen ist schwierig. Die Entwickler werden immer durch die Gegebenheiten der Engine, der Asset-Lage und den eigenen Vorgaben eingeschränkt – was die schlussendliche Sandbox-Realität von Baldur’s Gate 3 noch unfassbarer macht.

Dazu hat sich auch Strategie-Experte Maurice Weber geäußer:

„Baldur’s Gate 3 ist für mich, was Gaming sein sollte” – Deutscher Strategie-Experte erklärt, was das RPG so gut macht

Ungeplante positive Nebeneffekte

Vincke selbst erzählt von einem Gespräch mit einem System-Designer über die gut zusammenarbeitenden Systeme des Spiels. Er wollte mit seinem Charakter in Gasform durch ein Rohr kriechen. Das war nicht von Anfang konkret angedacht. Die Regel war, dass die Kreatur “winzig” sein müsse, um das Rohr passieren zu können.

Der System-Designer selbst wusste nicht, ob eine Kreatur in Gasform durch das Rohr kommen würde. Also hat Swen Vincke es einfach ausprobiert und siehe da: Es funktioniert!

MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski hatte übrigens kurz vor Release selbst die Gelegenheit, mit Swen Vincke über Baldur’s Gate 3 zu sprechen:

Chef von Baldur’s Gate 3 sprach mit uns über ChatGPT und KI: „Ein Werkzeug wie jedes andere“

Wie man Eulenbärbomben baut

Wie funktioniert nun die “Eulenbärbombe”? Das von Swen Vincke angesprochene Eulenbär-Beispiel setzt voraus, dass ihr einen Druiden mit Zirkel des Mondes in eurer Gruppe habt. Dieser verwandelt sich dann in einen Eulenbären und wird durch einen Trank oder einen entsprechenden Zauber vergrößert. Dadurch wird das Gewicht des Wesens auf unglaublichen 5005 Kilo gesteigert.

Springt der Eulenbär nun von einem erhöhten Punkt auf die Gegner herab produziert er beim Auftreffen eine ganze Menge Fallschaden, da das Gewicht wie in der Realität mit der Falllänge skalliert. Es wurden bisher “Eulenbärbomben” mit ca. 800 Schadenspunkten produziert. Das reicht, um in Dungeons & Dragons einen ausgewachsenen Drachen zu erlegen.

Wie genau ihr euren Druide für diesen Build skillen müsst lest ihr in unserem Guide dazu.

Neben den verschiedensten Möglichkeiten die Umgebung auszunutzen und Gegenstände klug zu verwenden, haben einige Spieler auch angefangen, Klassen-Builds mit maximalem Schaden aufzusetzen. Hier stellen wir euch zwei solche Builds vor: