Ashes of Creation: Sandbox-MMORPG zeigt im neuen Trailer seine wunderschöne Grafik – Startet bald weitere Tests

Das lang erwartete MMORPG Ashes of Creation kündigt die zweite Alpha an, nachdem die erste im Frühjahr 2021 stark kritisiert wurde. Jetzt versuchen es die Entwickler erneut und zeigen außerdem im Trailer ein neues Biom: Eine Wüste.

Ashes of Creation ist ein Sandbox-MMORPG mit Fantasy-Setting vom Entwickler Intrepid Studios. Ursprünglich kündigten sie es für 2019 an, der Release verschob sich aber lange nach hinten.

2021 begann die erste Alpha, stieß aber auf reichlich Kritik. Zu wenig Optionen im Charakter-Editor, generisch wirkende Quests, eine zu kleine Welt, angekündigte Inhalte fehlten. Die Animationen sahen außerdem noch sehr roh aus.

Entwickler locken mit neuem Trailer

Vermutlich wollen die Entwickler mit dem aktuellen Trailer zeigen, wie sehr sie sich verbessert haben. Das Video zeigt einen Charakter, der auf einer großen Schnecke durch die Wüste reitet. Die Landschaft ist dabei sehr detailliert. Auch umherstreifende Tiere werden gezeigt.

Die Animationen wirken hier flüssig, die Welt riesig, die Grafik eindrucksvoll. Vermutlich wollen Intrepid Studios damit neue oder wiederkehrende Tester für die Alpha 2 motivieren.

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

Für die Alpha 2 versprachen die Entwickler deutliche Verbesserungen zu den ersten Tests. Die Karte soll beispielsweise größer sein und 220km² umfassen. Weitere Neuerungen erklären sie in ihrem eigenen Wiki. Sie versprechen mitunter Naval-Inhalte, also Content im und auf dem Meer.

Diesmal soll der Test anhaltend sein, die Server bleiben also Tag und Nacht online, bis zum finalen Start des MMORPGs.

Wer kann an der Alpha 2 teilnehmen? Mitmachen kann nur, wer das Voyager-Vorbestellerpaket oder die bessere Variante davon erwirbt. Der Spaß kostet 250, bzw. 375 Dollar. Vermutlich werden auch ein paar Streamer zur Alpha 2 eingeladen, damit das MMORPG an Bekanntheit gewinnt. Am ersten Test nahm zum Beispiel der bekannte Streamer Asmongold teil.

Insgesamt können, wie in der ersten Alpha, knapp 10.000 Spieler Ashes of Creation ausprobieren. Wann genau der Test startet, sollten die Entwickler zeitnah bekanntgeben.

Ashes of Creation als große MMORPG-Hoffnung

Was macht das Spiel aus? Das MMORPG überlässt die Welt den Spielern und setzt auf ein sogenanntes Node-System. Dabei handelt es sich um Orte, die erobert, ausgebaut und verteidigt werden können. Jede Node hat dabei eine Zone, auf die sie Einfluss nimmt.

In Ashes of Creation teilt sich die gesamte Spielwelt in Zonen ein, zu denen je eine Stadt gehört. Eine Stadt beginnt als kleine Ansammlung von Zelten und wächst mit der Zeit durch den Einfluss der Spieler. Dazu müssen sie Quests in der gesamten Zone erledigen. Allerdings können Spieler eure Stadt attackieren und erobern.

Intrepid Studios liefern somit spannende PvP-Inhalte, wollen aber auch PvE-Fans ansprechen.

Diese Inhalte bietet das Spiel noch:

Wann erscheint das Spiel? Ein Datum für den vollständigen Release gibt es immer noch nicht. Dem Wiki von Ashes of Creation können wir lediglich entnehmen, dass es nach der Alpha 2 noch Beta 1 und Beta 2 geben wird. Mit den kommenden Tests wächst die Hoffnung auf eine baldige Ankündigung des Releases.

Was sagt ihr zu Ashes of Creation? Wie lange wartet ihr schon auf den Release des Spiels? Möchtet ihr an den Tests teilnehmen oder wart vielleicht sogar Teil der ersten Alpha? Oder wartet ihr lieber bis zum vollständigen Release? Gefallen euch der neue Trailer und das Schnecken-Mount? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Der Selfmade-Millionär Steven Sharif arbeitet an Ashes of Creation mit und sagt, sein neues MMORPG wird eines der „größten und erfolgreichsten MMOs“