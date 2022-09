Twitch-Star xQc gibt zu, dass Glücksspiel-Streams falsch waren, es ist ihm nur einfach egal

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Mit über 11 Millionen Followern und mehr als 5 Millionen gesehener Stunden in den letzten 7 Tagen ist xQc der größte Streamer auf Twitch. In einer Kategorie ist sein Kumpel Kai Cenat nun aber still und heimlich an ihm vorbeigezogen: Bei den bezahlten Abos.

In einem Stream vom 20. September kritisierte xQc seine Streaming-Kollegen. Die würden nicht die tatsächliche Realität des Glücksspiels zeigen. Man könne ihnen nicht trauen, so xQc.

Was sagt xQc zu den Einschränkungen? Bei allem Gemecker ist xQc dennoch für ein Glücksspiel-Verbot auf Twitch. Allerdings nicht, weil er Glücksspiel selbst für schlecht hält. Der Grund seien vielmehr die „unehrlichen Content Creator“ (via dexerto ).

Wenn sie dann zu sehr kritisiert werden, würden sie schnell zurückrudern – das mache er nicht. xQc steht also zu seiner Entscheidung, Glücksspiel in Streams zu zeigen. Seinen Promo-Code für das Online-Casino Stake hat xQc aber offenbar entfernt.

In einem Stream vom 26. September wurde xQc von einem Zuschauer in seinem Chat dazu aufgefordert, kein Glücksspiel mehr zu promoten. Darauf reagierte der Streamer mit einem Rant.

