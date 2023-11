„Jeder weiß es“ – xQc verrät auf Twitch das offene Geheimnis der Glücksspiel-Streamer

Wenn xQc kein Glücksspiel zeigt, ist er häufiger in Minecraft anzutreffen. Der Grund dafür ist eine Rivalität mit dem schwedischen Streamer Forsen. Dieser behauptete kürzlich, dass xQc seinen Rekord unmöglich brechen könnte. Warum das so ist, erfahrt ihr hier:

Wenn ihr selbst Probleme mit Glücksspiel habt oder euch Sorgen um eine angehörige Person macht, wendet euch an das Beratungstelefon des Bundesministeriums. Das Beratungsteam der BZgA ist unter der Rufnummer 0800 1 37 27 00 kostenfrei und anonym erreichbar. Die Sprechzeiten: Montags bis donnerstags 10 Uhr bis 22 Uhr und freitags bis sonntags 10 Uhr bis 18 Uhr an 363 Tagen im Jahr (ausgenommen der 24.12. und der 31.12.).

Der Streamer bezeichnet sich selbst als süchtig nach Glücksspiel . Im April 2022 hatte er erklärt: „Ich werde einfach leicht süchtig, also sollte ich kein Glücksspiel betreiben. Ich mache es trotzdem. Ist das gut? Nein, es ist furchtbar. […] Es ist krank, ich bin krank“, rief der Streamer. „Aber wisst ihr was? Ich kann es mir leisten, krank zu sein. Ich habe Glück.“ (via Dexerto )

Was hat xQc gesagt? In einem Twitch-Stream ging xQc auf die Frage eines Zuschauers ein, warum er nicht einfach zugeben würde, dass er fürs Glücksspiel im Stream bezahlt werde. Der 27-Jährige konnte diese Anschuldigung überhaupt nicht nachvollziehen:

Was ist die Sache mit dem Glücksspiel? Lange war es eine Art offenes Geheimnis: Streamer auf Twitch gingen lukrative Deals mit Online-Casinos ein, um Glücksspiel in ihren Streams zu zeigen. Kritiker behaupteten, die Streamer würden damit Millionen verdienen, während ihre Zuschauer bankrott gingen .

Zuschauer und Kritiker vermuten schon lange, dass große Streamer sich dafür bezahlen lassen, Glücksspiel in ihren Streams zu zeigen. Nun hat Félix „xQc“ Lengyel, die langjährige Nummer 1 von Twitch , das ausgesprochen, was viele dachten.

