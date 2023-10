„Du musst deine Seele verkaufen“ – Twitch-Streamer erklärt, wie man einen Rekord aufstellt

Tatsächlich scheint xQc bislang keinen Versuch unternommen zu haben, den Rekord von Forsen zu unterbieten. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Streamer tatsächlich so leicht geschlagen gibt und die mehr als 3 Jahre andauernde Fehde damit einfach so vorbei ist.

Es spielt keine Rolle, wie viel [er streamt]. 16 Stunden am Tag streamen, verdammter Gamer-Goblin. Es spielt keine Rolle. Du musst dich festlegen. Du musst deine Seele verkaufen, klar? Das ist, was man braucht, um einen Rekord aufzustellen.

Warum sieht sich Forsen als Gewinner? Nachdem der Twitch-Streamer die Bestzeit seines Rivalen in den Boden gestampft hatte, erklärte er, warum xQc ihn nicht schlagen könne: Dem fehlt es wohl einfach an Willenskraft.

Im Laufe des Jahres unterboten die Streamer einander wiederholt und schafften es bis Ende 2020 beide, den Ender-Drachen in unter 30 Minuten zu besiegen. Damit sind die Streamer zwar weit entfernt von den 7 Minuten und 45 Sekunden des offiziellen Weltrekords (via speedrun.com ), ihnen geht es aber nur darum, den jeweils anderen zu schlagen.

Der schwedische Twitch -Streamer Sebastian „Forsen“ Fors und der ehemalige Overwatch-Profi Félix „xQc“ Lengyel halten seit mehr als 3 Jahren eine Fehde am Laufen: Sie versuchen, einander in Speedruns im Blöckchen-Spiel Minecraft zu unterbieten. Aktuell hat Forsen die Nase vorn und erklärt, warum xQc nicht gewinnen kann.

