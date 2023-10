Top-Streamer sagt: Wenn ihm wer 500 € spendet, freut er sich nicht, weil Twitch das ganze Geld behält

Offenbar hatte sich Nickmers für einen so „sicheren“ Vertrag entschieden, dass er sich gar nicht mehr über neue Twitch-Abos freuen konnte. Eine bizarre Situation, die so wahrscheinlich vielen Zuschauern gar nicht klar ist.

Das ist hier so spannend: Das ist das erste Mal, dass wir einen Einblick in die Details von Twitch-Deals erhalten.

Was sagt Twitch dazu? Der CEO von Twitch, Dan Clancy, erklärt das System etwas anders (via twitter ). Er sagt:

Nickmercs ist für seine Skills in Shootern wie Call of Duty bekannt:

Für lange Zeit sah ich nichts von dem Geld. Ich bekam eine feste Summe, egal was. Wenn wer in den Stream kam und 100 spendete … das war halt, ich weiß nicht, Hey! Vielen Dank! Weiß ich zu schätzen! Aber das ist nicht meins. Ich mein das ernst: Man bekommt eine Garantiesumme, man nennt das MG. Bei Kick bekomme ich das MG und alles vom Dashboard.

Nick “Nickmercs“ Kolcheff (32) war in den letzten Jahren einer der erfolgreichsten Streamer auf Twitch, vor allem mit Shootern wie Apex Legends oder Call of Duty: Warzone wurde er zu einem der meistgesehenen Shooter-Streamer. Im Jahr 2021 lag er auf Platz 9 weltweit. Doch nun spricht er über die Tücken seines Exklusiv-Vertrags mit Twitch.

