WoW: „Zeitwanderungen Legion“ waren zu erfolgreich, kommen in Dragonflight nicht zurück

Ein beliebtes Feature aus Shadowlands kommt in der nächsten WoW-Erweiterung nicht zurück. Die „Mythisch+“-Zeitwanderung wird gestrichen.

In der jüngeren Vergangenheit versuchen die Entwickler hinter World of Warcraft immer mal ein paar Experimente, um neue (oder alte) Dinge auszuprobieren. Eines dieser Experimente war die „Zeitwanderung: Legion“, bei der auch „Mythisch+“-Dungeons zurückgekehrt sind.

Das kam bei vielen gut an, führte aber auch zu Problemen. Das Ende vom Lied ist nun: Mit Dragonflight, also Patch 10.0, wird es keine „Mythisch+“-Dungeons mehr geben, die an die Zeitwanderung gebunden sind.

Warum kommen sie nicht wieder? Die Kurzfassung ist: Sie waren zu erfolgreich. Denn sie haben im Kern genau das bestätigt, was nun die Saison 4 ermöglicht hat: Alte Dungeons passen gut in den aktuellen „Mythisch+“-Content und das wird wohl ein dauerhaftes Thema bleiben. So erklärte der Game Director Ion Hazzikostas vor einer Weile im Interview mit MrGM (via wowhead) auf die Frage, ob die „M+“-Zeitwanderung zurückkehrt:

Nein, das wird sie nicht, wenn in Patch 10.0 die Legion-Zeitwanderung beginnt. Der „Mythisch+“-Teil [der Zeitwanderung] war ein Experiment, das uns dabei half, das auf größerer Ebene zu bestätigen. Du weißt schon, zu alten Dungeons zurückzukehren und sie für das moderne M+-System zu nutzen, kann sich überzeugend und spaßig anfühlen, aber wenn diese beiden Systeme koexistieren, vor allem wenn ohnehin einige Legion-Dungeons in der Rotation sind, dann fühlt sich das seltsam an. Letztlich kamen wir zu dem Schluss, dass wir „Legacy-Mythisch+“ als etwas haben wollen, das häufiger verfügbar ist als einmal eine Woche alle paar Monate.

Ein weiteres Problem dürfte aber sein, dass Gegenstände aus den Zeitwanderungs-Dungeons dann mit denen aus dem aktuellen Content konkurrieren würden. Wenn sich etwa herumspricht, dass ein bestimmtes Schmuckstück etwa aus „Neltharions Hort“ besser ist als alles aus der aktuellen Dungeon-Rotation, wäre das ein Problem. Denn das würde bedeuten, dass Spieler nur alle paar Monate mal die Chance auf diese Items haben und man mitunter sehr lange warten muss, um eine neue Chance zu bekommen.

Grundsätzlich scheint der Plan für Dragonflight und die absehbare Zukunft aber zu sein, neue Dungeons mit alten Dungeons in einer Saison zu mischen – so, wie es auch schon in der aktuellen Saison 4 der Fall ist. In Dragonflight wird es allerdings kein Verhältnis von 2 aktuellen und 6 alten Dungeons sein, sondern stattdessen 4 neue und 4 alte.

Was haltet ihr davon? Findet ihr es gut, dass die mythischen Zeitwanderungs-Dungeons nicht wiederkommen? Oder fandet ihr das immer besonders cool, dass sie Teil des Zeitwanderung-Events waren?