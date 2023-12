In World of Warcraft gibt es jetzt ein Geschenk für euch. Aber beeilt euch, denn der Winterhauchbaum bleibt nur noch wenige Tage.

Während die ganze Welt Weihnachten feiert, findet in World of Warcraft das Winterhauchfest statt. Auch hier gibt es jedes Jahr neue Geschenke, an die man allerdings denken muss. Denn in typischer amerikanischer Tradition dürfen die Geschenke hier erst am 25. Dezember geöffnet werden – und so ist es auch beim Winterhauchfest in Azeroth.

Wie jedes Jahr gibt es ein ganz neues Geschenk, so auch in diesem Jahr – eigentlich sind es sogar zwei Geschenke.

Was sind das für Geschenke? Unter all den Geschenken unterm Winterhauchsbaum findet ihr auch die beiden neuen Geschenke 2023:

Winter Veil Socks: Ein Spielzeug. Für zwei Minuten hinterlasst ihr beim Laufen kleine Schneeflocken und gelegentlich sogar kleine Schneehaufen. 10 Minuten Abklingzeit.

Junior Timekeeper’s Racing Belt: Für eine Minute hinterlasst ihr beim Laufen oder Fliegen große Ringe, durch die andere Mitspieler hindurchfliegen können. Das sind optisch die gleichen Ringe, wie ihr sie auch beim Drachenreiten findet. So könnt ihr selbst Drachenreiten-Rennen bauen – oder einfach euren Freunden den Weg weisen, wenn sie sich mal wieder verfliegen.

Wo gibt es das Geschenk? Das ist von eurer gewählten Fraktion abhängig.

Mitglieder der Allianz reisen nach Eisenschmiede und zum Auktionshaus. Hier sitzt Altvater Winter und dort steht auch der große Winterhauchbaum mit den Geschenken.

Anhänger der Horde reisen nach Orgrimmar. Direkt vor dem Gebäude des ehemaligen Kriegshäuptlings auf dem Hauptplatz findet ihr den Baum mit den bunten Päckchen.

Bis wann hat man Zeit? Das Winterhauchfest endet in World of Warcraft bereits am Morgen des 2. Januar – ihr solltet also bis allerspätestens zum Neujahrsfeiertag (01.01.2024) eure Geschenke abgeholt haben, da ihr sie sonst für dieses Jahr verpasst.

Das Abholen der Geschenke ist übrigens auch mit einem kleinen Charakter möglich – falls ihr gerade kein aktives Abo besitzt, könnt ihr einfach einen niedrigstufigen Charakter zu den Geschenken schicken, um sie einzusammeln.

Gibt es noch mehr? Ja, ihr könnt noch weitere Geschenke öffnen, nämlich viele Geschenke aus den letzten Jahre. Beachtet, dass ihr auch die meisten Geschenke der Vorjahre öffnen könnt, die sich ebenfalls unter dem Baum befinden – einige sind aber nicht mehr erhältlich.

Solltet ihr bestimmte Geschenke verpasst haben, die es nun nicht mehr gibt, könnt ihr diese mit etwas Glück über eine tägliche Quest erhalten, bei der ihr Grumpus im Vorgebirge des Hügellandes erledigen müsst.

Habt ihr euer Geschenk schon abgeholt?