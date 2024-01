Wer noch die 4 originalen Installations-CDs von World of Warcraft hat, kann sich ein Geheimnis ansehen

Ein Spieler, der offenbar schon seit sehr langer Zeit Fan von World of Warcraft ist, hat ein wenig ausgemistet und dabei seine alten Installations-CDs gefunden. Die sind fast 20 Jahre alt und haben heute so gut wie keinen Nutzen mehr. Aber im richtigen Blickwinkel zeigen sie ein besonderes Bild

Was ist das für ein Geheimnis? Ein Nutzer auf Reddit hat die 4 CDs vom originalen World of Warcraft, oder „Vanilla“, auf Reddit gepostet. Vanilla ist das „erste“ WoW und erschien im November 2004. Die CDs sind noch etwas älter, da sie noch vorher gepresst werden mussten.

Werden die CDs so gehalten, dass sich die Löcher mittig überlappen, ergibt sich aus den Aufdrucken ein mit Runen besetzter Ring: eine Titanenscheibe. Diese zieht sich dann über alle 4 CDs. Dem Nutzer – und viele anderen – ist das erst jetzt aufgefallen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

„Aber ich habe 5 CDs!“ Diese versteckte Botschaft ist nur auf der originalen Collector’s Edition von World of Warcraft zu sehen, nicht auf der Standard-Edition. Wenn ihr WoW damals einfach so gekauft habt, werdet ihr vermutlich 5 CDs besitzen, die allesamt einen anderen Aufdruck haben.

Im entsprechenden Reddit-Thread gab es genau deswegen eine Diskussion. Der Besitzer der Collector’s CDs gibt dabei an, die originale Packung weggeworfen zu haben und löst damit Empörung aus. Eine Collector’s Edition von Vanilla WoW ist heute eine teure Rarität.

Als kleiner Vergleich erklärt ein anderer Nutzer, dass die aktuelle Erweiterung Dragonflight stolze 141 CDs brauchen würde. Ihr seht also deutlich die Entwicklung. Call of Duty von 2020 braucht sogar mehr als das Doppelte an CDs.

Vanilla WoW wurde vor einiger Zeit mit Classic wiederbelebt. Aktuell sind die Hardcore-Server ein großes Thema:

Fans rätseln um Bedeutung, spotten über Plot Holes

In einem der Kommentare macht sich ein Nutzer über die allgemein als miserabel angesehene Story von Shadowlands lustig. Er sagt: In den CDs sehe man deutlich den Plan des Kerkermeisters und die Löcher in der Mitte symbolisieren die Löcher in der Story.

Was genau die Runen zu bedeuten haben, weiß niemand so genau. Vermutlich handelt es sich aber um keine wirklich wichtige Botschaft, da sich die Runen auf jeder CD wiederholen. Sie unterscheiden sich aber von denen, die auf der Standard-Edition zu sehen sind.

Ein paar Nutzer sind dennoch neugierig, was die Titanenscheibe genau beschreibt. Sie würden gerne sehen, wie sich Experten wie Bellular der Sache annehmen. Zumal das Mysterium genau zur kommenden Story des Spiels passen würde.

Bereits in Dragonflight hat Blizzard am Vertrauen in die Titanen gerüttelt. Die kommende Erweiterung The War Within dreht sich noch stärker um die Thematik.

Dort wird es um das Mysterium gehen, das seit Legion und dem Abschied der Titanen und vor allem dem Schwertstoß von Sargeras in der Welt schlummert. Auch Azeroth selbst ist eine Titanin, die irgendwie eng mit den Alten Göttern verwoben ist. Allzu lange müsst ihr wohl nicht mehr auf Antworten warten, die ersten Realms von The War Within sind schon online.