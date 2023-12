WoW startet Test der neuen Erweiterung „The War Within“ – Der erste Realm ist online

Die ersten Tests für die neue Erweiterung World of Warcraft: The War Within sind gestartet. Aber ab wann kann man die Beta zocken?

Auch wenn in World of Warcraft aktuell erst die dritte Saison von Dragonflight läuft und eine vierte noch ansteht, arbeiten die Entwickler bereits stark am nächsten Addon. „The War Within“ soll im Jahr 2024 erscheinen – aber schon jetzt ist der erste Realm mit dem Addon online – aber zocken können nur ganz wenige.

Was wurde entdeckt? Die Kollegen von wowhead haben herausgefunden, dass Blizzard einen der internen WoW-Realms bereits auf die Version 11.0 aktualisiert hat – also die nächste Erweiterung „The War Within“.

Auf diesen Realm haben in der Regel nur die Entwickler Zugriff und ganz selten noch deren Angehörige („Friends & Familiy Alpha“). Hier sind erst wenige Features implementiert, Quests fehlen zu großen Teilen noch und zahlreiche Systeme sind noch nicht zugänglich.

Gibt es bereits Datamining? Nein. Da die Daten nur auf einem internen Realm im Battle.net vorhanden sind, wissen wir lediglich, dass dieser Server mit The War Within schon existiert. Die Daten sind allerdings zum aktuellen Zeitpunkt nicht erreichbar, sodass das Datamining noch nicht angefangen hat. Bis es erste offizielle Bilder aus The War Within gibt, wird also noch etwas Zeit vergehen.

Wann erscheint die Alpha und Beta? Konkrete Termine für den Start der Alpha und Beta gibt es noch nicht.

In der Vergangenheit war es allerdings der Fall, dass zwischen dem ersten internen Server und dem Start der Alpha ungefähr 2-3 Monate vergingen. Das würde bedeuten, dass der Start der Alpha bereits im Februar anstehen könnte. Das würde auch gut zu Blizzards Zeitplan passen, denn die Beta von The War Within soll im „Frühjahr 2024“ starten – also vermutlich ab März oder April.

Was wiederum heißt, dass The War Within vielleicht bereits im Sommer 2024 erscheinen könnte und nicht erst im Herbst (wie Dragonflight).

Sobald es konkrete Informationen gibt, werden wir natürlich auf MeinMMO darüber berichten.

Wie kann man die Beta spielen? Wer garantierten Zugang zur Beta von „The War Within“ haben will, kann sich seinen Platz über die Vorbestellung der „Epic Edition“ des Spiels sichern. Alle anderen müssen auf Glück hoffen und sich für die Beta registrieren, sobald das möglich ist.

Freut ihr euch schon auf The War Within und werdet ihr die Beta spielen? Oder wartet ihr lieber den offiziellen Release ab?