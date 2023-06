In WoW liefern euch eure Lieblings-Streamer auf Twitch dieses Wochenende persönlich Essen aus

Dank der App Uber Eats könnt ihr euch nicht nur selbst mit Essen versorgen, sondern auch eure Spielcharaktere in World of Warcraft. Die App für Essenslieferungen hat sich mit Blizzard zusammengeschlossen und einen Warcraft-Kurier entwickelt.

Was ist Uber Eats? Uber Eats ist eine App für Essenslieferungen. Sie verbindet Restaurants, Konsumenten und Kuriere, damit das Essen schnellstmöglich am Zielort ankommt. Uber Eats ist in Deutschland in über 70 Städten verfügbar.

Zuletzt startete der Service in Moers, Recklinghausen und Siegen und kommt nun auch in der virtuellen Welt von Azeroth an, der Heimat von World of Warcraft. Mehr erfahrt ihr auf uber.com.

Was hat es mit dem Warcraft-Kurier auf sich? Uber Eats und Blizzard haben sich zusammengetan, um vorübergehend eine Figur namens Orderyn in World of Warcraft einzuführen. Orderyn ist ein heldenhafter Charakter, der den Spielern Essen im Spiel liefert und sie bei ihren Abenteuern unterstützt.

Der Name ist sicherlich an „order“, auf Deutsch „Bestellen“ angelehnt.

Hier seht ihr einen WoW-Trailer zum Patch 10.1 Glut von Neltharion. MeinMMO-Dämon Cortyn hat sich dadurch neu in World of Warcraft verliebt.

Wie funktioniert der Warcraft-Kurier? Ab Juni werden bekannte Influencer wie „jessirocks“, „Tinkerleo“ und „metashi12“ die Rolle von Orderyn übernehmen. Nutzer können Orderyn direkt im Spiel anschreiben und Essen für ihre Charaktere bestellen, das er dann für sie liefert.

An folgenden Terminen schlüpfen die Streamer in die Rolle von Orderyn:

Tinkerleo: 18. Juni, 16 Uhr

Jessirocks: 19. Juni, 17 Uhr

Metashi12: 22. Juni, 12 Uhr

Zudem wird es Livestream-Verlosungen geben, in denen man Gutscheine für Uber Eats gewinnen kann. Ein Tweet von Warcraft_DE lässt darauf schließen, dass man sich zusätzlich Belohnungen in World of Warcraft sichern kann.

„Sollte es zu Cosmetics kommen, solltet ihr mit Gegenwind rechnen“

Wie reagiert die Community? Zwiegespalten. Ein Nutzer schreibt, dass er sich freue und jetzt schon Hunger habe. Viele reagieren mit Fragezeichen auf die Ankündigung. Viele scheinen damit nichts anfangen zu können.

Der Nutzer theKazui2 schreibt zum Tweet vom 9. Juni: „Ich hoffe das ganze bleibt bei nur 7 Tagen Spielzeit für eine 10€ Bestellung. Sollte es zu Cosmetics, Mounts oder anderes kommen solltet ihr mit Gegenwind rechnen. Ich zum Beispiel könnte mir nicht mal was liefern lassen, weil es bei mir nichts gibt und das Geld es nicht wert ist.“

Insgesamt haben nur sehr wenig Nutzer auf die Tweets reagiert, von den Streamern hat man auf Twitter bisher nichts davon gelesen. Es bleibt also abzuwarten, wie die Aktion ankommen wird.

Mit dem neuesten Patch bekommt ihr zwar kein Essen, aber eine kleine Wundertüte in Word of Warcraft, denn:

