Hart getrollt – Für dieses WoW-Spielzeug müsst ihr 6 Jahre sammeln

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Warum sind die Spielerinnen und Spieler sauer? Unzufriedenheit gibt es aus zwei Gründen, vor allem auf Twitter/X . Zum einen sind viele enttäuscht, dass Blizzard offenbar die Lektion nicht gelernt hat, die „Zeit der Spieler zu respektieren“. Sie finden es einfach frech, dass so etwas Simples, wie ein Spielzeug, über so einen langen Zeitraum nicht vollständig verfügbar ist.

Insgesamt muss man also an 6 verschiedenen Nobelgarten-Events teilnehmen, über die Dauer von 6 Jahren.

Was ist das für ein Spielzeug? Die Rede ist vom „Entenverkleidungsspielzeug“ („Duck Disguiser“). Dieses bekommt ihr am Ende einer recht kurzen Questreihe, wenn ihr die Enten verjagt habt und dem Ursprung der Entenplage auf den Grund gegangen seid.

In World of Warcraft wurden viele der Feiertage überarbeitet und mit neuen Belohnungen versehen. Das freut die Fans – oder sollte es zumindest. Denn ausgerechnet eine der Belohnungen des Nobelgarten-Events sorgt jetzt für Frust. Denn Blizzard hat bestätigt, dass man eines erst nach 6 Jahren des Nobelgarten-Events vervollständigen kann – also frühestens im Frühling des Jahres 2029. Das sorgt für Unverständnis.

Mehr als 5 Jahre warten, nur für ein einziges, vollständiges Spielzeug. World of Warcraft hielt das für eine gute Idee – die Fans offenbar nicht so.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to