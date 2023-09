WoW-Spieler kickt Mitglieder vor dem Endboss aus der Gruppe: „Sorry, mein Freund braucht den Loot“

In WoW kommt es immer mal wieder vor, dass Spieler vor dem Endboss in einem Dungeon oder Raid rausgeworfen werden. In diesem Fall jedoch verrät der Gruppenanführer unverfroren, warum es zu dem Kick kam und bringt damit Leute im Reddit gegen sich auf.

Wie kam es zu dem Kick? Im Reddit teilte der Nutzer KINDERPIN eine kuriose Story. Er wurde in einem Raid-Run aus der Gruppe geworfen, ohne jedoch etwas falsch gemacht zu haben. Auf Nachfrage erklärte der Gruppenanführer dann:

Sorry, mein Freund braucht den Loot. Er ist auch ein Rufer.

KINDERPIN hat also den gesamten Run mitgemacht, nur um den finalen Kampf beim Endboss zu verpassen. Diese Methode wird zwar immer mal wieder genutzt, aber selten bekommt man so eine dreiste Antwort, sondern landet stattdessen meist auf der Blockliste.

Neben dem Thema Loot gibt es noch zwei weitere Gründe, warum Spieler oft gekickt werden: Man möchte den Platz im Raid an einen Spieler verkaufen oder aber der gekickte Spieler ist zu unerfahren. Wie groß das letztere Problem ist, haben wir im Juli erörtert: Neue Spieler werden aus Dungeons gekickt – „Das Schwierigste am Spiel ist es, an der Community vorbeizukommen“.

Screenshot machen, melden und weiterspielen

Wie sagen andere Nutzer dazu? Im Reddit bekommt der Gruppenanführer einiges an Kritik. Vor allem, weil KINDERPIN gar keinen Loot vom Evoker haben wollte, sondern nur für das Fragment mitgekommen ist, das jeder persönlich gedroppt bekommt.

Viele Nutzer fordern, dass der Gruppenanführer bei Blizzard für Griefing gemeldet wird. „Melde ihn bei Blizzard. Das ist Toxizität und die Art von Scheiße, weswegen Leute das Spiel verlassen”, schreibt ein Nutzer.

Das hat KINDERPIN wohl auch getan, wie er im Verlauf des Threads verriet. Ob es eine Strafe für den Gruppenanführer gab, ist nicht bekannt.

Einige Spieler fordern im Thread auch, dass Mitglieder nicht aus einer Gruppe geworfen werden können. Doch das kann auch zu ganz anderen Problemen führen, wie diese Geschichte zeigt.

Hier haben zwei Spieler gemeinsam eine Gruppe erpresst und wollten 50.000 Gold von jedem Spieler, andernfalls würden sie gehen und den Schlüsselstein-Run zerstören:

