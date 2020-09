Bald gibt es in World of Warcraft neue Anführer. Wir verraten, wer dann auf dem Thron von Sturmwind sitzt und wer die Kontrolle über Orgrimmar hat.

In der kommenden WoW-Erweiterung Shadowlands gibt es einige Änderungen bei den Anführern von Sturmwind und Orgrimmar. Denn während in Orgrimmar der Troll Rokhan die Kontrolle übernimmt, sitzt in Sturmwind der oberste Exarch Turalyon auf dem Thron.

Warum gibt es neue Anführer? Mit dem Pre-Patch von Shadowlands werden einige Ereignisse in Gang gesetzt, die zur Entführung wichtiger Personen führen. Viele Anführer von Horde und Allianz werden von Sylvanas‘ Häschern verschleppt und in die Schattenlande verstoßen. Um das daraus entstehende Machtvakuum zu füllen, rücken einige Charaktere in die Positionen der Anführer. Darunter Turalyon und Rokhan, die künftig über Sturmwind und Orgrimmar herrschen – wenn auch nur in Vertretung.

Turalyon auf dem Thron von Sturmwind – er vertritt Anduin. Bildquelle: wowhead

Wer sind die beiden? Beide Charaktere sind ziemlich bekannt in der Warcraft-Geschichte. Besonders Turalyon gilt als Volksheld der Menschen. Er verschwand vor Jahren in der Scherbenwelt, kehrte mit Legion und der Armee des Lichts allerdings zurück. Er ist ein dem Licht zugewandtes Wesen, während seine Frau Alleria eine Elfe ist, die von der Leere erfüllt ist. Schon in „Shadows Rising“ wurde er zum Kommandant über die Allianztruppen ernannt, um Sylvanas Windläufer ausfindig zu machen.

Rokhan hingegen ist der aktuelle Anführer der Dunkelspeer-Trolle und damit quasi der Nachfolger von Vol’jin. Obwohl er selbst nicht sonderlich viel von Frieden hält, sieht er sich als Repräsentant der Horde und will die Ziele des Rats umsetzen.

Sind die temporären Anführer wichtig? Ja und das aus mehreren Gründen. Zum einen braucht es – allein für die Story – große Persönlichkeiten der Warcraft-Geschichte, die in den Hauptstädten als Führungsfigur existieren und quasi temporär die Kontrolle über die Truppen von Horde und Allianz haben.

Rokhan führt in Orgrimmar – zumindest zeitweise.

Gleichzeitig haben die Anführer aber auch einen spieltechnischen Nutzen. Denn besonders PvP-Fans stürmen gerne mal die Hauptstadt des Feindes, um PvP-Erfolge zu sammeln und ein bisschen Chaos zu stiften. Turalyon und Rokhan dienen damit als die PvP-Bosse der Städte und können demnach von der feindlichen Fraktion getötet werden.

Turalyon als Anführer – Ein Problem? Besonders Turalyon als Anführer der Allianz in Sturmwind könnte größere Folgen haben. Im Buch „Shadows Rising“ erlebt man ihn ziemlich radikal, sodass sogar Jaina sich vor dem fürchtet, was aus ihm werden könnte. Während Turalyon jemanden mit Lichtfesseln gefangen hält, verwüstet Alleria den Verstand des Opfers um an Informationen zu gelangen.

Noch unheimlicher wird es, wenn man an die Worte des Bosses Il’gynoth aus dem Raid Ny’alotha zurückdenkt. Denn eine seiner Einflüsterungen war:

Der Goldene besteigt einen unbesetzten Thron. Die Krone aus Licht wird nur Dunkelheit bringen.

Das könnte auf Turalyon zutreffen – immerhin gibt es keinen anderen Charakter, der „golden“ erscheint und einen Thron besteigt. Was für Konsequenzen das haben wird, erfahren wir womöglich noch in Shadowlands.

Eine andere aktuelle Theorie geht davon aus, dass Arthas gar nicht so böse war – auch ein ehemaliger Thronanwärter …

Was haltet ihr von den beiden in Führungspositionen? Eine gute Wahl oder hätte man denen nicht die Macht geben sollen?