Der Verstärkungs-Rufer in World of Warcraft ist ein Sonderling. Doch Blizzard muss ihn weiter nerfen – obwohl Leute ihn kicken.

Mit Patch 10.1.5 Risse in der Zeit hat Blizzard in World of Warcraft etwas bisher einzigartiges gemacht. Während einer laufenden Erweiterung haben die Enwickler einer Klasse eine neue Spezialisierung hinzugefügt, den Verstärkung-Rufer. Dieser macht selbst nicht so viel Schaden, verstärkt aber alle anderen Charaktere in der Gruppe. Das führte in der Vergangenheit dazu, dass Mitspieler den Rufer aus Dungeons gekickt haben, weil sie dessen Wirken gar nicht verstanden haben.

Dabei sind Verstärkung-Rufer sogar so potent gewesen, dass ein Raid voll mit ihnen Bosse in wenigen Sekunden zerlegen konnte.

Nach den ersten Nerfs folgen nun weitere – die Klasse und viele andere werden angepasst. Beim Rufer wird vor allem der persönliche Schaden angehoben, während die Stärkungen für die Gruppe ein wenig eingedämmt werden.

Alle WoW-Buffs und Nerfs für den 26. Juli 2023

Todesritter

Blut Der Schaden sämtlicher Fähigkeiten wurde um 10 % erhöht.



Druide

Wächter Ursocs Zorn gewährt nur noch einen Schild in Höhe von 50 % des verursachten Schadens (vorher 60 %).



Rufer

Verstärkung Unzertrennliche Geschwister sorgt dafür, dass Schwarzmacht und Atem der Äonen 20 % effektiver sind (vorher 40 %), solange ihr in keinem Schlachtzug seid. Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Unzertrennliche Geschwister den Schaden des Rufers mittels Schwarzmacht bei periodischen Effekten wie Feueratem nicht erhöht hat. Schwarzmacht erhöht den Schaden des Rufers um 20 % (vorher 10%). Eruption verursacht 40 % mehr Schaden. Schicksalsspiegel hat eine 15 % Chance ausgelöst zu werden (vorher 20 %). Gunst der Aspekte verstärkt Schwarze Einstimmung auf 7 % / 10 % des maximalen Lebens (vorher 10 % / 16 %).



Jäger

Tierherrschaft Stachelpfeil verursacht 15 % mehr Schaden. Kobraschuss verursacht 15 % mehr Schaden. Tödlicher Schuss verursacht 15 % mehr Schaden.

Treffsicherheit Gekonnte Schüsse, Gezielter Schuss und Schnellfeuer prallen für 65 % ihres normalen Schadens an weiteren Zielen ab (vorher 55 %).

Überleben Mungobiss verursacht 5 % mehr Schaden. Raptorstoß verursacht 5 % mehr Schaden. Flankenangriff verursacht 10 % mehr Schaden. Fass! verursacht 10 % mehr Schaden.



Mönch

Braumeister Der Schaden von Wirbelnder Kranichtritt wurde um 20 % reduziert. Der Schaden von Fasshieb wurde um 5 % reduziert.

Windläufer Tritt der aufgehenden Sonne verursacht 10 % mehr Schaden. Furorfäuste verursacht 10 % mehr Schaden. Gilt nicht im PvP. Blackout-Tritt verursacht 10 % mehr Schaden. Tigerklaue verursacht 15 % mehr Schaden.



Paladin

Schutz Der Schaden aller Fähigkeiten wurde um 8 % erhöht.



Schattenpriester bekommen ihren AoE generft. Schon wieder.

Priester

Disziplin Leuchtende Barriere absorbiert 30 % mehr Schaden.

Schatten Psychische Verbindung sorgt dafür, dass direkte Schadenszauber 15 % ihres Schadens auf alle Ziele übertragen, die vom Vampirberührung betroffen sind (vorher 25 %). Leerenstachel (Götze von Yogg-Saron) verursacht an Zielen innerhalb von 10 Metern 30 % weniger Schaden. Verschlingende Seuche verursacht 12 % mehr Schaden. Gilt nicht im PvP. Leerenblitz verursacht 12 % mehr Schaden. Gilt nicht im PvP. Gedankenschinden verursacht 12 % mehr Schaden. Gilt nicht im PvP. Gedankenschinden: Wahnsinn verursacht 12 % mehr Schaden. Gilt nicht im PvP. Gedankenstachel verursacht 12 % mehr Schaden. Gilt nicht im PvP. Gedankenstachel: Wahnsinn verursacht 12 % mehr Schaden. Gilt nicht im PvP. Schattenwort: Tod verursacht 12 % mehr Schaden. Gilt nicht im PvP. Gebet der Besserung kostet nun 10 % des Grundmanas (vorher 4 %). Machtwort: Leben kostet jetzt 10 % des Grundmanas (vorher 4 %). Erneuerung kostet jetzt 8 % des Grundmanas (vorher 4 %).



Schamane

Wiederherstellung Sämtliche Heilung wird um 5 % erhöht. Die Reichweite von Erholsame Nebel vom Wasseraszendenten beträgt nun 40 Meter (vorher 20 Meter). Der anfängliche Heilungsschub vom Aszendenten hat weiterhin eine Reichweite von 20 Metern.



Krieger

Schutz Sämtliche Fähigkeiten verursachen 7 % mehr Schaden.



Wann gehen die Änderungen live? Die oben erwähnten Anpassungen gehen am kommenden Mittwoch, also am 26. Juli 2023 live. Stellt euch also darauf ein, dass sich beim nächsten Dungeon-Besuch ein bisschen was an eurer Klasse und Spezialisierung getan haben wird.

Was haltet ihr von diesen Anpassungen? Absolut notwendig oder viel zu übertrieben?