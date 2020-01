WoW: PvP-Saison ist plötzlich vorbei – Was ist da los?

Ein neuer Fehler in World of Warcraft sorgt für Stirnrunzeln bei den Spielern. Urplötzlich wurde die PvP-Saison beendet. Woran liegt das?

Wer in World of Warcraft gerade gewertetes PvP machen will, der dürfte sich verwundert am Kopf kratzen. Denn ohne Vorankündigung scheint die aktuelle PvP-Saison in WoW beendet worden zu sein. Was ist da los?

Was ist passiert? Zur Verwunderung der PvP-Freunde von World of Warcraft hat das Interface von World of Warcraft plötzlich bekannt gegeben, dass die PvP-Saison beendet wurde. Man befindet sich nun in der „Off-Season“, also in der Zeit zwischen zwei Seasons.

Der Wechsel in die Off-Season geschieht im Regelfall beim Release eines großen Patches, wird aber zuvor angekündigt. Die PvP-Wertungen für Arenen und Schlachtfelder können also nicht mehr beeinflusst werden.

Blizzard ist bereits an der Sache dran: Die Entwickler von Blizzard sind sich bereits über den Fehler im Klaren und haben in einem Beitrag erwähnt, dass sie an der Sache dran sind.

Der Bug wird so schnell wie möglich behoben und wohl bald mit einem Hotfix beseitigt. Man wisse allerdings noch nicht, wie lange das Beheben dieses Fehlers dauern wird. Das dürfte sich ohnehin als schwierig erweisen, da ein Großteil der Entwickler noch im Urlaub bei der Familie ist und erst in den kommenden Tagen wieder an die Arbeit zurückkehrt.

Warum ist das ärgerlich? In der Off-Season ist die Berechnung für die PvP-Belohnungen bereits abgeschlossen. Wer noch versuchen will, eine hohe Wertung für die Belohnungen am Ende der Saison zu erspielen, er schaut nun in die Röhre. Das ist besonders ärgerlich für einen Rang der PVP-Essenz für das Herz von Azeroth, nämlich „Konflikt und Zwietracht“. Die könnte einigen Spielern durch das vorzeitige Ende der Saison nun verwehrt bleiben.

Diese Theorie haben die Spieler: Viele Spieler glauben hier nicht an einen Zufall, der diesen Fehler ausgelöst hat, sondern vermuten einen anderen Grund.

Das Ende der PvP-Saison stand, so denken sie, schon seit vielen Monaten fest und hätte eigentlich kurz nach dem Launch von Patch 8.3 Visionen von N’Zoth stattfinden sollen. Dieser Patch wurde aber wohl verschoben und das Geburtstags-Event von WoW verlängert. Darauf gab es auch einen weiteren Hinweis, denn Blizzard bewarb zu Weihnachten Inhalte, die es noch gar nicht gab.

Sobald Blizzard einen Fix für die Situation hat, wird die vergangene PvP-Saison wohl wieder aufgenommen.

Habt ihr auch unter diesem Bug zu „leiden“? Oder lässt euch das vorzeitige Ende der PvP-Saison gänzlich kalt?

WoW in 2019 – das beste und schlechteste Jahr des MMORPGS?

Ihr wollt mehr zum Spiel? Tolle Specials, heiße News und interessante Infos zu World of Warcraft findet ihr auch auf unserer WoW-Seite auf Facebook.