WoW: Im nächsten Patch verändert sich Sturmwind – denn viele Bewohner fehlen

Sturmwind in World of Warcraft wird sich bald wieder verändern. Denn viele Gäste verlassen die Stadt – und finden dann eine neue Heimat.

Wer sich in der World of Warcraft viel in der Menschenstadt Sturmwind aufhält, der wird über die Jahre dort einige Veränderungen wahrgenommen haben. Am auffälligsten sind dort die zahlreichen Flüchtlinge, die mit dem Start der Erweiterung „Battle for Azeroth“ angekommen sind. Immerhin wurde damals der Teldrassil verbrannt – alle Worgen und Nachtelfen flohen daraufhin nach Sturmwind.

Was ändert sich? Wenn man auf den PTR von Patch 10.2 Wächter des Traums schaut, dann hat sich Sturmwind deutlich verändert. Alle Nachtelfen- und Worgen-Flüchtlinge sind von den Straßen verschwunden. Die kleinen Lagerfeuer am Kanal und die damit verbundenen Schlafstätten sind aufgehoben.

Auch im Norden der Stadt, bei den Feldern, sind die Nachtelfen und Worgen abgezogen. Dort hatten die Druiden bisher bei der Kürbisfarm geholfen.

Die Kollegen von wowhead haben ein kleines „Vorher“- und „Nachher“-Bild dazu aufgenommen:

Der Hof hinter der Stadt in Patch 10.1.7 … … und dann in Patch 10.2.

Wo sind die Flüchtlinge dann? Ab dem Patch 10.2 Wächter des Traums befinden sich die Flüchtlinge dann in der Nähe des Amirdrassils. Das ist der neue Weltenbaum, dessen Samen Tyrande am Ende von „Shadowlands“ erhalten hat und der seither im Smaragdgrünen Traum wächst.

Obwohl der Baum sich gegenwärtig noch im Smaragdgrünen Traum befindet, scheinen die Bewohner bereits umzuziehen. Das ist aber wenig verwunderlich, immerhin spielt der Patch im Smaragdgrünen Traum und alles dreht sich um den Schutz des neuen Weltenbaumes vor Fyrakk und den Druiden der Flamme.

Es ist davon auszugehen, dass der Amirdrassil mit dem Ende von Patch 10.2 dann aus dem Traum in die reale Dimensionsebene übergeht. Der perfekte Ort dafür wäre die große, kreisrunde Aussparung im südwestlichen Meer der Ebenen von Ohn’ahra.

Wann geht das live? Ein Release-Datum für Patch 10.2 Wächter des Traums gibt es noch nicht. Allerdings dürfte der Release wohl erst nach der BlizzCon im November stattfinden – denn auf der BlizzCon kann man „künftig spielbare Inhalte“ ausprobieren und damit ist laut Infografik der Patch 10.2 gemeint.

Freut ihr euch auf die neue Heimat der Nachtelfen und Worgen?