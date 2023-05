Legendärer WoW-Paladin ist zurück, tötet Raidboss alleine – Sein Geheimnis ist eine pinke Schnecke

Der legendäre Paladin Rextroy aus World of Warcraft hat einen weiteren Raidboss solo getötet. Er überlebt den Bosskampf über 2 Stunden und geht dann als Sieger hervor.

Rextroy hat sich in der WoW-Community schon lange einen Namen gemacht. Doch in Dragonflight hat man nur wenig von ihm mitbekommen – neben einem World-Boss-Solo-Kill und kürzlich dem Sieg gegen den Rat der Primalisten gab es nur wenig von ihm. Doch kurz vor dem Start von Saison 2 will er es noch einmal wissen und bezwingt „Dathea, Aufgestiegen“ im (noch) aktuellen Raid Gewölbe der Inkarnationen.

Was waren die Probleme beim Bosskampf? Im Kampf gegen Dathea gab es gleich mehrere Probleme.

Der Boss hat ein paar DPS-Checks, bei denen Adds getötet werden müssen. Denn solange die leben, verstärken die den Boss, sodass der Schaden irgendwann schlicht zu stark wird.

Der Boss wirkt einen „Tank-Buster“, einen stapelbaren Debuff, der immer mehr Schaden verursacht und zugleich dafür sorgt, dass der Tank jedes Mal weiter weggestoßen wird, bis er von der Plattform fliegt.

Im Enrage gibt es einen starken Rückstoß-Effekt, der so lange andauert, bis alle Spieler von der Plattform geschoben sind und gleichzeitig Schaden verursacht wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie hat er die Probleme gelöst? Für jedes dieser Probleme hatte Rextroy unterschiedliche Lösungen – und manche sind recht kuriose.

Die Adds ließen sich gerade so innerhalb der Zeit vernichten. Für das letzte Set an Adds musste sich Rextroy aber auf eine andere Plattform schleudern lassen. Hier waren die Mobs noch in Reichweite, während er selbst sicher vor dem Enrage des Bosses war.

Rextroy fand heraus, dass der stapelbare Debuff, den Dathea eigentlich auf Tanks wirkt, niemals eingesetzt wird, wenn der Tank einfach permanent ganz knapp außerhalb der Nahkampfreichweite ist.

Den Rückstoß-Effekt versuchte er zuerst mit einem Schmuckstück aus Mechagon zu verringern, doch dann war ein Item aus Patch 10.1 die Rettung: die Muschelpfeife.

Mit der Muschelpfeife beschwört man die Reitschnecke „Den größten Schleimer der Stadt“ und benutzt diese als Reittier – das funktioniert sogar in Dungeons und Raids. Das macht Rextroy immun gegen Rückstoß-Effekte, verhindert allerdings, dass der Paladin Zauber und Fähigkeiten benutzt. Das ist aber kein Problem, denn die Schnecke selbst hat Nahkampfangriffe! So verursacht sie mit einem Angriff rund 5.000 Schaden.

Rextroys Plan war nun, immer wieder die Schnecke zu beschwören und mit ihr Schaden zu verursachen, bis die eigenen Lebenspunkte so niedrig sind, dass er selbst geheilt werden muss. Dann stieg er ab, heilte sich und wiederholte den Prozess.

Rextroy ist dafür bekannt geworden, kleine Tiere (wie die legendären Frösche) für seine Videos zu nutzen. Die Frösche wurden allerdings schon vor einer Weile von Blizzard generft – also musste wohl jetzt ein neues Tier hier. Die Schnecke ist ein würdiger Nachfolger.

Ist das nicht verboten? Grundsätzlich gilt das Ausnutzen von solchen – recht offensichtlich – nicht gewollten Mechaniken als Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen. Allerdings ist Rextroy schon seit Jahren mit Blizzard in Kontakt und meldet gefundene Exploits immer artig an die Entwickler. Er wartet auf das „Okay“, bevor er ein Video veröffentlicht. In der Regel sind entsprechende Exploits dann lange gefixt, sodass Nachahmer keine Chance haben, von diesem Exploit zu profitieren.

Was haltet ihr von solchen Methoden? Ein cooler Erfolg oder ein Exploit, der hart bestraft werden sollte?

Eine Belohnung in WoW gibt’s nur, wenn ihr ein Item von vor 18 Jahren noch besitzt!