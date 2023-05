Eine Belohnung in WoW gibt’s nur, wenn ihr ein Item 18 Jahre lang aufgehoben habt

18 Jahre musste dieses Item in eurem Inventar verstauben, jetzt hat es wieder einen Nutzen. Eine Belohnung, nur für die ältesten Veteranen von World of Warcraft.

Die Zaralekhöhlen sind das neuste Gebiet von World of Warcraft und der Schauplatz für den Patch 10.1 Glut von Neltharion. Die Themen in diesem Gebiet sind allerdings nicht ganz taufrisch, sondern bauen auf dem auf, was vor knapp 19 Jahren schon mit Onyxia und dem Pechschwingenhort (BWL) begonnen wurde.

Als kleine Anspielung darauf hat Blizzard einen Schatz eingebaut, den ihr nur öffnen könnt, wenn ihr einen uralten Gegenstand aus „Vanilla“ besitzt.

Was ist das für ein Schatz? Die „Lodernde Schattenflammentruhe“ findet ihr in den Zaralekhöhlen bei den Koordinaten 28 / 48. Sie ist direkt an einem kleinen Lava-Strom und von von finsterer Schattenflamme umgeben. Genau diese Schattenflamme hindert euch auch am Öffnen der Truhe, denn beim Versuch bekommt ihr die Meldung, dass die Schattenflamme schlicht zu stark ist.

Die Truhe lässt sich nur öffnen, wenn man der “Schattenflamme” widerstehen kann.

Bei einigen Veteranen dürften nun die Alarmglocken klingen, denn die „Schattenflamme“ ist ein Problem, das es schon in Vanilla gab.

Wenn ihr einen Onyxiaschuppenumhang besitzt, dann könnt ihr diesen Anlegen und die Truhe öffnen. Das gewährt euch das Spielzeug „Lodernde Schattenflammenglut“ – damit könnt ihr euch selbst für eine Weile in die Schattenflamme hüllen.

Was ist das für ein Umhang? Der „Onyxiaschuppenumhang“ war zu Zeiten von Vanilla-WoW ein wichtiger Gegenstand. Bei einigen Bossen im „Pechschwingenhort“ mussten alle Tanks den Umhang tragen, bei späteren Kämpfen sogar am besten der ganze Raid – denn mehrere Bosse konnten die finstere „Schattenflamme“ einsetzen, die kurzen Prozess aus allen Heldinnen und Helden machte, die so einen Umhang nicht trugen.

Der Umhang war damals Pflicht.

Da die Materialien stark begrenzt waren – immerhin droppte Onyxia nur wenige Schuppen und 40 Spieler brauchten den Umhang – hat das den Fortschritt von Gilden damals deutlich ausgebremst. Es war eine der ersten indirekten „Attunement“-Voraussetzungen in World of Warcraft.

Viele Veteranen von damals dürften den Umhang noch irgendwo in ihrer Bank haben.

Kann man den Umhang noch bekommen? Ja, das geht. Den Onyxiaschuppenumhang können euch Lederverarbeiter noch immer herstellen. Seit dem Patch 10.1 sind die Materialien für diesen Umhang allerdings deutlich in die Höhe geschnellt und auch der Umhang selbst erzielt gerade Höchstpreise im Auktionshaus. Der Markt wird sich sicher wieder beruhigen – wenn ihr es also nicht so eilig habt, wartet vielleicht noch ein paar Tage oder farmt euch die Materialien eben selbst.

Was haltet ihr von solchen Augenblicken, in denen ganz alte Dinge wieder relevant werden? Cool und interessant oder einfach nervig, nochmal alte Materialien zu farmen?

