WoW: Legendärer Spieler besiegt aktuellen Raidboss solo, überlebt 40 Minuten im Enrage-Timer

Der legendäre Paladin „Rextroy“ ist zurück und zeigt, was für irre Leistungen in World of Warcraft möglich sind. Er erlegt einen aktuellen Raidboss – und das solo.

Schlachtzüge gehören in World of Warcraft nach wie vor zu den schwierigsten Herausforderungen, die das MMORPG zu bieten hat. Gerade das Gewölbe der Inkarnationen galt dabei zu Beginn der Erweiterung als ungewohnt schwer. Viele Gilden scheiterten an manchen Bossen sogar auf normaler Schwierigkeit und noch mehr bissen sich an der heroischen Schwierigkeit die Zähne aus.

Doch es gibt einen Paladin, der macht Bosse einfach solo – und nach langer Funkstille ist Rextroy jetzt zurück.

Welchen Boss hat Rextroy solo bezwungen? Den Rat der Primalisten auf normaler Schwierigkeit. Das ist einer der Bosse aus dem noch aktuellen Raid „Gewölbe der Inkarnationen“. Die Besonderheit bei diesem Boss ist, dass er aus vier unterschiedlichen Feinden mit mehreren Mechaniken besteht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie hat Rextroy das gemacht? Nur wenig Spieler geben sich so viel Mühe wie Rextroy, möglichst alle Interaktionen verschiedener Talente und Attribute ans Äußerste auszureizen, um in einer ganz bestimmten Situation bestehen zu können. Im Falle des Paladins hat dieser unter speziellen Umständen genau das richtige Toolkit, um den Rat der Primalisten bezwingen zu können.

Der wichtigste Baustein dafür ist ein extrem hoher Tempowert. Mit der korrekten Ausrüstung konnte Rextroy hier bereits dauerhaft aktive 50 % erreichen – ein enormer Wert, wenn man bedenkt, dass sich Dragonflight noch am Start der Erweiterung befindet.

Dieser hohe Tempo-Wert erlaubte es ihm, das Potenzial vieler Defensiv-Talente maximal auszuschöpfen. Denn viele Schutz-Talente haben eine Reduktion ihrer Abklingzeit, wann immer der Paladin drei „Heilige Energie“ verbraucht. Je mehr Tempo der Paladin wiederum hat, desto schneller kann er Heilige Energie aufbauen und dann wieder verbrauchen.

Damit war es ihm möglich, etwa das Gottesschild fast im Minutentakt zu zünden, um besonders verheerende Mechaniken zu kontern.

Ein Fehler half dem Paladin: Was den Sieg aber letztlich sichert, ist ein kleiner Fehler, der Blizzard wohl unterlaufen ist. Es ist natürlich beeindruckend, dass Rextroy den normalen Fähigkeiten der Bosse quasi ewig standhält – aber es gibt noch den „Enrage-Timer“. Nach 10 Minuten und 30 Sekunden muss der Bosskampf eigentlich beendet sein, denn sonst kommt der Enrage, der den Raid recht schnell tötet … eigentlich.

Die Ratsmitglieder fangen nach Ablauf der Zeit nämlich an, einen endlosen Zauber zu kanalisieren, der alle 6 Sekunden Flächenschaden an allen Spielern zufügt. Dieser Schaden erhöht sich laut Beschreibung mit jedem Schadenstick – aber genau das ist hier nicht der Fall.

Der Schaden bleibt durchgehend gleich, sodass der Kampf im Enrage sogar ein Vielfaches einfacher für Rextroy wird.

Nach knapp 49 Minuten ist der Rat der Primalisten letztlich bezwungen.

Sind Paladine zu mächtig? In den letzten Monaten gab es immer wieder Diskussionen darüber, ob Paladin-Tanks aktuell zu mächtig sind. Immerhin waren sie auch zumeist in den „Mythisch+“-Gruppen vertreten, die ganz ohne Heiler auskommen konnten, da sie die Heilung einfach „nebenbei“ selbst erledigen.

Allerdings muss man auch sagen, dass das eine Nischen-Anwendung für Paladine ist – und ein Bosskampf über 50 Minuten auch nicht gerade das effizienteste, was man tun kann.

Wie seht ihr das? Sind Paladine oder die Bosse nicht gut gebalanced? Oder ist es einfach beeindruckend, was manche aus ihrer Klasse rausholen können?