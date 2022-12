In World of Warcraft ist gerade die perfekte Woche für starke Ausrüstung angebrochen. Wir verraten euch, wie ihr an richtig starken Loot herankommt.

Auch wenn World of Warcraft Dragonflight inzwischen einen Monat veröffentlicht ist, jagen viele Spieler noch der besten Ausrüstung hinterher. Klar, die erste Saison ist noch relativ frisch und die besonders knackigen „Mythisch+“-Dungeons stellen vor große Herausforderungen. Da ist jeder Gegenstand mit einem hohen Itemlevel Gold wert und sorgt dafür, dass euer Charakter deutlich stärker wird.

Doch gerade in dieser „WoW-Woche“, die am 28.12.2022 begonnen hat, gibt es richtig starke Beute und die „fast“ geschenkt.

Wie kommt man an die Beute? Dafür müsst ihr mindestens Stufe 70 erreicht haben und eine akzeptable Grundausrüstung haben. In Valdrakken (oder dem Abenteuerführer) könnt ihr eine Quest annehmen, die von euch verlangt, 4 Dungeons auf mythischer Schwierigkeit zu absolvieren. Es ist dafür unerheblich, ob ihr diese Dungeons aus „normal Mythisch“ („M0“) oder auf einer höheren Schlüsselsteinstufe absolviert („M+“). Sobald ihr 4 Dungeons abgeschlossen habt, könnt ihr die Quest in Valdrakken wieder abgeben und eure Belohnungskiste in Empfang nehmen.

Was für Beute kann darin sein? Die Belohnungskiste enthält ein Beutestück aus dem Gewölbe der Inkarnationen auf heroischer Schwierigkeit. Das heißt, im „schlechtesten Fall“ bekommt ihr ein Item mit Itemlevel 402. Das kann aber auch deutlich höher ausfallen. Im besten Fall bekommt ihr sogar einige der „seltenen“ Beutestücke, die dann sogar bis zu Itemlevel 418 reichen! Das dürfte für die allermeisten Charaktere ein dickes Upgrade sein.

Warum gibt es unterschiedliche Itemlevel? Das liegt daran, dass die Beute im Gewölbe der Inkarnationen „gestaffelt“ ist. Die ersten Bosse droppen Gegenstände, die ein etwas niedrigeres Itemlevel haben, während die späteren Bosse bessere Beute bereithalten. Das soll dafür sorgen, dass sich die späteren Bosse lohnender anfühlen, da sie zumeist auch etwas schwieriger zu bewältigen sind.

Die Quest gibt es aufgrund des Dungeon-Events in dieser Woche. Noch bis zum kommenden Dienstag (03.01.2023) habt ihr die Chance, diese Quest abzuschließen. Das bietet sich auch für Zweitcharaktere an, denn gerade einige der „M0“-Dungeons – wie etwa der Tempel der Jadeschlange – lassen sich in wenigen Minuten und auch mit schlechter Ausrüstung bewältigen.

Welches Item hattet ihr in eurer Belohnungskiste? Konntet ihr euren Charakter verbessern?