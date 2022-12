WoW: Ihr könnt Dragonflight jetzt umsonst spielen – zumindest für ein paar Tage

Die neuste Erweiterung von World of Warcraft und die neue Klasse kann kostenlos gespielt werden – zumindest für eine Weile.

Egal wie man es dreht und wendet, die neuste Erweiterung von World of Warcraft, Dragonflight, wird aus allen Richtungen gelobt. Doch viele sind sich noch unsicher, ob sie Blizzard wirklich vertrauen sollten – zu enttäuschend war die letzte Erweiterung Shadowlands.

Für solche Skeptiker und Unentschlossene, die sich bisher nicht zum Kauf von Dragonflight durchringen konnten, hat Blizzard nun ein spezielles Angebot: Ihr könnt kostenlos in Dragonflight reinschnuppern.

Was steckt in der „Testversion“? Wer an der Probeversion von Dragonflight teilnimmt, kann sich einen Charakter der neuen Klasse „Rufer“ erstellen. Ihr könnt also direkt einen Dracthyr spielen und die Einführungs-Questreihe der Klasse erleben.

Im Anschluss daran könnt ihr in Sturmwind oder Orgrimmar das Boot in Richtung Dracheninseln nehmen und auch die „Küste des Erwachsens“, also das erste Gebiet, spielen. Bis auf Stufe 63 geht eure Reise. Dabei könnt ihr bereits in viele Inhalte reinschnuppern:

Die neue Klasse “Rufer” der Dracthyr

Das erste Kapitel der Kampagne von Dragonflight

Das neue Berufe-System mit den Spezialisierungen

Zwei der neuen Dungeons: Rubinlebensbecken und Angriff der Nokhud

Sämtliche Quests an der Küste des Erwachens

Was sind die Voraussetzungen? Um die „Testversion“ von Dragonflight spielen zu können, müssen lediglich zwei Voraussetzungen erfüllt sein:

Ihr müsst über ein aktives Abo für World of Warcraft verfügen.

Euer Account darf „Dragonflight“ noch nicht besitzen.

Bis wann gilt das Angebot? Die „Probeversion“ von Dragonflight kann bis zum 2. Januar 2023 gespielt werden. Wer danach seine Abenteuer auf den Dracheninseln fortsetzen will, oder den Rufer weiterspielen möchte, muss sich letztlich zum Kauf von Dragonflight entscheiden.

Wer jetzt „zwischen den Feiertagen“ ein wenig Leerlauf hat und noch nicht weiß, ob Dragonflight das Richtige ist, kann mit diesem Angebot zumindest gefahrlos in WoW hineinschnuppern und schauen, ob der „aktuelle Hype“ überzeugen kann.

Werdet ihr das Angebot nutzen oder zumindest mal eure noch unentschlossenen Freunde darauf stoßen?