WoW: Vergesst vor lauter Dragonflight nicht, euer Weihnachtsgeschenk abzuholen

Im Übrigen bekommt ihr dort auch die Geschenke der Vorjahre, denn inzwischen liegen unter dem Winterhauchbaum echt viele Geschenkpakete. Wenn ihr eure Spielzeug-Sammlung also erweitern wollt, macht einen kurzen Abstecher in die „alten“ Städte.

Bis wann sind die Geschenke verfügbar? Wenn ihr jetzt über die Feiertage nicht nach Orgrimmar oder Eisenschmiede kommt, ist das nicht so schlimm. Noch bis zum 1. Januar habt ihr die Gelegenheit, euch die Geschenke unter dem Baum abzuholen. Danach packt Altvater Winter seine Sachen und kommt erst zu Weihnachten 2023 zurück – lasst euch die Geschenke also nicht entgehen.

Was sind das für Geschenke? In diesem Jahr gibt es wieder zwei neue Geschenke, die miteinander interagieren. Es handelt sich dabei um eine Art „Sport“, denn beide Spielzeuge können zusammen verwendet werden:

Fast einen Monat ist der Release von Dragonflight nun her und noch immer haben die meisten Spielerinnen und Spieler genug zu tun, um Tag für Tag über die Dracheninseln zu streifen, Weltquests zu erledigen, Rare-Mobs zu jagen oder mit den Tuskarr köstliche Suppe zu kochen. Doch bei all den Abenteuern auf den Inseln sollte man nicht vergessen, dass in Azeroth die Zeit weitergeht. Denn auch dort ist Weihnachten oder – wie es in der Warcraft-Welt heißt – das „Winterhauchfest“.

Die meisten tummeln sich in World of Warcraft auf den Dracheninseln. Doch Blizzard hat ein Weihnachtsgeschenk für eure Charaktere, das ihr nicht verpassen solltet.

