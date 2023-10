World of Warcraft hat den Kampf gegen Addons begonnen. Viele Fähigkeiten im nächsten Raid werden verschlüsselt, damit Interface-Addons sie nicht erkennen können.

In World of Warcraft findet ein ewiger Kampf statt. Nein, nicht der Konflikt von Horde und Allianz, der hat inzwischen ein Ende gefunden. Aber das Duell zwischen den Entwicklern des Spiels und den Addon-Schreibern ist in den vergangenen Monaten wieder entbrannt. Blizzard fährt nun neue Geschütze auf und versucht mehr Mechaniken zu verstecken, sodass Addon-Schreiber nicht länger auf sie zugreifen können.

Was ist das für ein Konflikt? Boss-Kämpfe in World of Warcraft sind seit dem Launch des Spiels immer umfangreicher und komplexer geworden. Um solche Bosse besser besiegen zu können, entwickeln Fans immer bessere Addons – etwa „Boss Mods“ oder auch „Weak Auras“. Damit lassen sich viele Informationen auf dem Bildschirm anzeigen.

Während Blizzard im Großen und Ganzen mit der Verwendung von solchen Addons einverstanden ist – immerhin lassen sie das überhaupt erst zu – sind Addons in den letzten Jahren immer effizienter und klüger geworden. Mechaniken, die eigentlich durch Aufmerksamkeit gelöst werden sollen, werden manchmal durch Addons trivialisiert.

In Aberrus hat Blizzard die “versteckten” Fähigkeiten schon benutzt.

Blizzard hat hier eine Lösung gefunden. Bestimmte Effekte im Spiel werden „versteckt“, sodass Addons nicht darauf zugreifen können. Im letzten Raid, Aberrus, waren das nur 3 Fähigkeiten. Im kommenden Raid „Amirdrassil“ werden es jedoch 20 Fähigkeiten sein.

Was bedeutet das? Wenn ein Effekt „versteckt“ wird, dann lässt er sich nicht von Addons auslesen. So kann zum Beispiel die Dauer eines Debuffs nicht erkannt werden oder welcher Spieler damit belegt ist. Somit sind Addons nicht in der Lage, mit diesem Effekt wie gewohnt zu interagieren. Komplexe Addons, wie etwa „Weak Auras“ können dann keine Voraussagen oder Berechnungen treffen, um etwa genau zu sagen, welcher Charakter nun dispellt werden muss oder was nun für eine Aktion anfällt.

So reagiert die Community: Die Reaktionen im Subreddit von WoW darauf sind gemischt. Während viele zustimmen, dass die Nutzung von Addons inzwischen überhandgenommen hat, weisen andere darauf hin, dass das nur aufgrund der immer komplexeren Bosse überhaupt solche Addons gibt.

Grundsätzlich sind sich die meisten aber einige, dass aktuelle Mythisch-Bosse ohne Addons im Grunde nicht zu bezwingen sind. Wenn Blizzard also damit beginnt, Addons langsam auszuschließen, dann müssten im Gegenzug die Bosse ein wenig leichter werden.

Wie steht ihr zu dieser ganzen Thematik?

