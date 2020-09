Spieler haben dann monatelang überlegt, was zu tun ist , jedoch ohne wirklich Fortschritt zu erzielen. Denn nachdem ihr mit Amara gesprochen habt, gibt es keine weiteren Hinweise darauf, was ihr zu tun habt.

So lange knobeln Spieler schon: Das Rätsel ist bereits im September 2019 erschienen , zusammen mit Patch 8.2.5. Dort erschien der neue NPC, eine Nachtelfe, die offenbar von Sylvanas in den Untod gezwungen wurde und die sich Sorgen um ihre Katze Jenafur macht.

Spieler knobeln bereits seit September 2019 an einem Rätsel in World of Warcraft . Es geht dabei um die Katze Jenafur, ein offenbar von der Leere verderbtes Kätzchen, das ihr euch als Haustier erarbeiten könnt. Nach vielen Monaten des Rätselns und sogar Tipps von Blizzard selbst, haben Spieler nun herausgefunden, wie ihr Jenafur bekommt.

