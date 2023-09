WoW: Nach Jahren des Flehens bekommen Jäger endlich einen Buff für den ganzen Raid

Für Jäger gibt es in World of Warcraft endlich einen Raid-Buff. Damit dürfen sich die Jäger bald deutlich nützlicher fühlen – und alle machen mehr Schaden.

Dass Jäger unfähig sind, ist ein Klischee, das so alt ist wie World of Warcraft selbst. Doch zumindest in einer Hinsicht ist das in Dragonflight nicht nur ein Vorurteil, sondern die Realität: Jäger sind unfähig, einen einzigartigen, für die ganze Gruppe nützlichen Buff beizusteuern – denn sie haben schlicht keinen.

Mit Patch 10.2 Wächter des Traums wird sich das jedoch ändern.

Was war das Problem? Alle Klassen in World of Warcraft haben irgendeine Besonderheit, die sie im Raid nützlich macht und alle anderen mit Vorteilen beschenkt. Priester haben Machtwort: Seelenstärke für mehr Ausdauer, Magier bringen Arkane Intelligenz mit und Druiden versorgen alle mit zusätzlicher Vielseitigkeit.

Jäger haben nichts (abgesehen von beknackten Namen für ihre Tierbegleiter).

Außer dem Aspekt der Schildkröte, mit dem Jäger kurz immun werden konnten, um etwa Bodeneffekte oder Bomben unbeschadet zu entfernen, hatte Jäger keinen exklusiven Buff für die Raidgruppe. Allein auf ihre Raid-Nützlichkeit bezogen waren Jäger quasi eine Klasse „zweiter Wahl“ – denn warum sollte man einen Jäger mitnehmen, wenn alle anderen Klassen einen nützlichen Gruppenbuff mitbringen?

Jäger haben bald einen sinnvollen Platz im Raid – so wie alle anderen Klassen.

Was ist das für ein Buff? Das Mal des Jägers wird mit Patch 10.2 verändert. Wenn das Mal des Jägers auf ein Ziel gesetzt wird, dann erleidet es 5 % mehr Schaden, solange das Ziel noch über 80 % seiner Lebenspunkte besitzt. Dazu gilt noch, dass Mal des Jägers im Kampf eine Abklingzeit von 20 Sekunden erhält, außerhalb des Kampfes gibt es keine Abklingzeit. Außerdem können mehrere Jäger diesen Buff nicht stapeln.

Je nach Bosskampf könnte das ein ziemlich wichtiger Buff werden. Zwar sind die ersten 20 % eines Kampfes in aller Regel der einfachste Teil, aber es gibt auch Ausnahmen. Zusätzlich gibt es Bosse, wie etwa Odin in den Hallen der Tapferkeit, der nur von 100 % bis 90 % seiner Lebenspunkte andauert – in so einem Fall wäre der Buff von 5 % dann für die gesamte Dauer des Kampfes aktiv.

Auf einen durchschnittlichen Bosskampf gerechnet dürfte das Mal des Jägers aber rund 1 % mehr Schaden für alle Charaktere bedeuten – zusätzlich zu dem Bonus, dass eine etwaige erste Phase eines Kampfes besonders schnell vorbei sein dürfte.

Ob dieser Buff ausreicht, um Jägern wieder häufiger einen Stammplatz zu verschaffen, das bleibt abzuwarten. Es ist aber zumindest ein erster, wichtiger Schritt, dass auch Jäger wieder etwas Einzigartiges mit in den Raid bringen, von dem die ganze Gruppe profitiert.

Was haltet ihr von diesem Buff? Eine gute Lösung, um Jäger nützlicher zu machen? Oder hättet ihr eine andere Idee gehabt?

Vielleicht behebt Blizzard mit dem Patch auch ein Problem, bei dem Bots gerade Millionen scheffeln.