WoW: Gold-Exploit lässt gerade die Preise explodieren – Bots machen 1,2 Millionen pro Tag

Die Preise in World of Warcraft steigen. Schuld daran sind Bots, die einen neuen Exploit nutzen und damit steinreich werden.

Gold ist in World of Warcraft nach wie vor eine wichtige Ressource. Egal ob es um die Reparatur-Kosten, das Kaufen eines neuen Reittiers oder auch das Bezahlen des Abos mit der WoW-Marke geht. Aus dem Grund ist auch der eigentlich verbotene Verkauf von Gold noch immer ein Problem im Spiel – vor allem, weil Bots immer wieder neue Methoden finden, um ordentlich Gold zu scheffeln.

Was ist das für ein Exploit? Der Exploit erlaubt es, dass Charaktere im Bruchteil einer Sekunde zahlreiche Feinde bezwingen, die eigentlich deutlich unter ihrem Level sind. Diese Feinde droppen aber trotzdem Beute, als wären sie auf Stufe 70. Das bedeutet, dass der Bot alle paar Sekunden die Beute von mehreren Dutzend Kreaturen auf Stufe 70 plündert, obwohl er eigentlich Kreaturen tötet, die mehr als 20 Level unter ihm sind.

Wie genau der Exploit funktioniert, wollen wir an dieser Stelle nicht erklären und wir raten auch dringend davon ab, ihn zu verwenden. Wenn Blizzard diese Exploits behebt, dann werden in der Regel auch alle Accounts bestraft, die so einen Exploit ausgenutzt haben – und das kann zur permanenten Schließung des Accounts führen.

Blizzard hat Teile dieses Exploits zwar bereits gefixt, allerdings haben findige Spieler – und auch die Bot-Betreiber – bereits Möglichkeiten gefunden, wie der Exploit an anderen Stellen mit etwas mehr Aufwand noch funktioniert.

Eine veraltete, inzwischen gepatchte Version des Exploit seht ihr hier:

Wie viel verdient man mit dem Exploit? Auch wenn der Exploit ein wenig vom Drop-Glück abhängig ist, ergibt sich damit ungefähr ein Gewinn von 1.200.000 Gold pro Tag, wenn der Bot 24 Stunden am Stück läuft.

Das heißt allerdings auch, dass die Kosten für eine Account-Erstellung sich bei diesem Exploit extrem schnell amortisiert haben. In weniger als 24 Stunden hat der Bot-Betreiber die Kosten für den Account bereits wieder eingespielt und ab dann ist alles Gewinn.

In der Regel bannt Blizzard Bots in Wellen, sodass mehrere Woche vergehen können, bis gegen derlei Bots vorgegangen wird.

Was ist das Problem mit diesen Exploits? Wie viel Gold in World of Warcraft im Umlauf ist, hat einen direkten Einfluss auf die Preise im Spiel, wie etwa der WoW-Marke. In der US-Region des Spiels kletterte der Preis kürzlich auf den neuen Höchstwert von 353.000 Gold. Viele Spieler sehen die Ausnutzung der oben erwähnten Exploits als Grund für die zunehmend größer werdenden Preise.

Langfristig kann so ein massiver Goldzufluss auch die Preise aller anderen Gegenstände im Spiel in die Höhe treiben. Das konnte man zuvor besonders gut bei WoW Classic beobachten, wo einzelne Kräuter manchmal für 500 Gold verkauft wurden.